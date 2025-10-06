Segunda, 06 de Outubro de 2025
Campanha Nacional de Multivacinação começa hoje em todo o país

Mais de 6,8 milhões de doses vacinas serão disponibilizadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/10/2025 às 10h33
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

Crianças e adolescentes com idade até 15 anos já podem atualizar a caderneta nacional de vacinação. Até o dia 31 de outubro, todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação 2025 estarão disponíveis em todo o país.

Segundo o Ministério da Saúde, neste mês das crianças foram disponibilizadas mais de 6,8 milhões de doses, além do repasse de R$ 150 milhões às gestões de saúde locais, para organização das ações nos territórios.

Durante o lançamento da campanha de 2025 , no início do mês, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a segurança e a eficácia das doses utilizadas no país para o controle de doenças preveníveis pela vacinação.

“Quero relembrar aos pais e mães que eles só não tiveram paralisia infantil, só não tiveram meningite, só não tiveram doenças extremamente graves porque, um dia, seu pai e sua mãe enfrentaram situações muito mais difíceis do que hoje para te vacinar – numa época em que as vacinas não estavam todos os dias nas unidades básicas de saúde e, muitas vezes, só chegavam no dia da campanha nacional daquela doença”, disse o ministro.

Agora, foram disponibilizadas doses das vacinas:

BCG

Hepatite B

Penta (DTP/Hib/HB)

Poliomielite inativada

Rotavírus

Pneumocócica 10 valente (conjugada)

Meningocócica C (conjugada) / Meningocócica ACWY (conjugada)

Influenza

Covid-19

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Varicela

DTP

Hepatite A

HPV

Campanha é reforçada

Para reforçar a campanha junto aos pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes , o Ministério da Saúde fará chamadas por meio do aplicativo Meu SUS Digital , com expectativas de alcance de 40 milhões de pessoas. A ferramenta é gratuita e está disponível para web e nas versões iOS e Android. Para acessar é necessário possuir conta Gov.br.

No ambiente do aplicativo é possível acessar a Caderneta Digital de Saúde da Criança e também acompanhar a situação vacinal, com a previsão de próximas doses e atualização em tempo real.

Cobertura Vacinal

Para o Ministério da Saúde, a campanha faz parte de um esforço nacional de recuperação vacinal com resultados já percebidos nos últimos anos.

O órgão federal aponta que - de 2022 a 2024 - houve um crescimento de 17% na imunização de crianças menores de dois anos contra a pólio e expansão de 40% na vacinação da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

Para a proteção contra o sarampo, que registra um crescimento de casos na América do Norte, região que concentra 99% dos sete mil registros das Américas, o Brasil vai reforçar a imunização contra a doença entre a população de todas as idades. As doses foram disponibilizadas para pessoas de 12 meses a 59 anos de idade.

Dia D

No próximo dia 18 de outubro, haverá o Dia D de mobilização, com horário especial de funcionamento dos postos de saúde de todo o país.

“Todos os dias são dias de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), mas o 18 de outubro será uma oportunidade estratégica para mobilizarmos, juntamente com estados e municípios, as localidades com maior concentração de crianças, garantindo que todas sejam protegidas durante o Dia D”, finalizou Padilha.

