Sábado, 04 de Outubro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sicredi alcança marco de três mil agências em todo o Brasil

Projeção é que, em 2025, sejam inaugurados 270 espaços físicos

Por: Editoria Local Fonte: Sicredi
04/10/2025 às 14h53
Sicredi alcança marco de três mil agências em todo o Brasil
Pontos de atendimento estão distribuídos em mais de 2,1 mil municípios, em todas as regiões do Brasil (Foto: Divulgação | Sicredi)

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de nove milhões de associados – atingiu o marco de três mil agências no país. Os pontos de atendimento estão distribuídos em mais de 2,1 mil municípios, em todas as regiões do Brasil, reforçando o compromisso da instituição com a proximidade e o desenvolvimento das comunidades onde atua.

A projeção é que, em 2025, sejam inaugurados 270 espaços físicos, com investimento estimado em mais de R$ 310 milhões. Em dez anos, o Sicredi abriu mais de 1,5 mil agências, resultando em um crescimento superior a 110% desde 2014.

— No Sicredi, as agências são ambientes de relacionamento, acolhimento e orientação. O marco de três mil agências vai além de um dado numérico: representa nosso compromisso com os associados e com o desenvolvimento das comunidades. Nossas cooperativas seguem investindo para que cada agência seja um ativo estratégico, capaz de gerar impacto positivo nos locais onde estamos presentes, fortalecer vínculos e promover o crescimento local — afirma César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

O Sicredi está presente em todos os estados e no Distrito Federal e tem ampliado sua atuação, levando soluções financeiras acessíveis e personalizadas a municípios de diferentes portes. Os espaços estão distribuídos tanto em grandes centros urbanos, incluindo todas as capitais brasileiras, quanto em cidades pequenas. Em mais de 200 municípios, o Sicredi é a única instituição financeira com presença física, estando em algumas cidades com menos de dois mil habitantes, como André da Rocha (RS) e Esperança Nova (PR).

Presença e impacto positivo

A atuação do Sicredi por meio das suas agências gera impactos concretos nas comunidades. Uma pesquisa conduzida pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), demonstra que a presença das cooperativas de crédito tem efeitos diretos no avanço econômico e social dos municípios. Os dados apontam que, nas cidades onde há essas instituições, há incremento de 10% no PIB per capita, aumento de 15,1% no total de vagas de emprego e de 15,6% no número de estabelecimentos comerciais. 

Concomitantemente à expansão física, o Sicredi também investe em soluções digitais, fortalecendo o conceito “fisital” – a integração entre canais físicos e digitais.

— Paralelamente à abertura de novas agências, seguimos investindo fortemente no autosserviço digital, que já concentra mais de 96% das transações realizadas pelos nossos associados e recebe ótimos feedbacks nas lojas de aplicativos. São canais complementares, que buscam atender cada associado no que ele precisa para organizar suas finanças pessoais ou as de seus negócios. No Sicredi, a agência não é um centro de custos, mas um ponto de relacionamento humano, inclusive além do espaço físico, como em visitas, feiras e eventos da comunidade. É sobre estar junto de fato — destaca César Bochi.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Síntese Há 3 horas

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 30ª sessão, 27ª ordinária, realizada no dia 22 de setembro de 2025

 209º Fórum Estadual Permanente da Política Pública para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades foi realizado na quinta-feira (2/10) (Foto: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)
Região Celeiro Há 8 horas

Coronel Bicaco sediou Fórum que debateu políticas públicas para pessoas com deficiência

Programação incluiu debates, diagnósticos e propostas para o fortalecimento da acessibilidade

 (Foto: Andre Eberhardt)
Legado Há 2 dias

Centro Administrativo recebe nome de Renato Roque Ruschel em Vista Gaúcha

Homenagem eterniza o nome de Renato Roque Ruschel no Centro Administrativo de Vista Gaúcha

 (Foto: Reprodução / Internet)
Horário De Verão Há 3 dias

Comissão aprova projeto que proíbe horário de verão no Brasil

Medida ainda precisa tramitar na Câmara e no Senado; relator destacou impactos negativos na saúde e ausência de economia de energia.

 (Foto: Timothy A. Clary / AFP)
Discurso na ONU Há 2 semanas

“Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis”, diz Lula em discurso na ONU

Presidente do Brasil, como de praxe, abriu a sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 29°
28° Sensação
2.04 km/h Vento
63% Umidade
100% (2.78mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Domingo
32° 16°
Segunda
20° 12°
Terça
18° 10°
Quarta
23°
Quinta
24°
Últimas notícias
Fazenda Há 15 minutos

Receita da Sorte vai distribuir prêmios extras de R$ 1 mil em outubro
Esportes Há 15 minutos

Transferência de Amanda Gutierres é a 5ª mais cara do futebol feminino
Política Há 45 minutos

Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Esportes Há 1 hora

Brasil mira liderança inédita no Mundial de Atletismo Paralímpico
Justiça Há 1 hora

STF mantém decisão que torna Moro réu por calúnia contra Gilmar Mendes

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 690,492,64 -0,25%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6843 (03/10/25)
04
14
45
71
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3503 (03/10/25)
01
04
06
07
08
10
11
12
14
15
16
18
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias