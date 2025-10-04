Sicredi alcança marco de três mil agências em todo o Brasil

Pontos de atendimento estão distribuídos em mais de 2,1 mil municípios, em todas as regiões do Brasil (Foto: Divulgação | Sicredi)

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de nove milhões de associados – atingiu o marco de três mil agências no país. Os pontos de atendimento estão distribuídos em mais de 2,1 mil municípios, em todas as regiões do Brasil, reforçando o compromisso da instituição com a proximidade e o desenvolvimento das comunidades onde atua.

A projeção é que, em 2025, sejam inaugurados 270 espaços físicos, com investimento estimado em mais de R$ 310 milhões. Em dez anos, o Sicredi abriu mais de 1,5 mil agências, resultando em um crescimento superior a 110% desde 2014.

— No Sicredi, as agências são ambientes de relacionamento, acolhimento e orientação. O marco de três mil agências vai além de um dado numérico: representa nosso compromisso com os associados e com o desenvolvimento das comunidades. Nossas cooperativas seguem investindo para que cada agência seja um ativo estratégico, capaz de gerar impacto positivo nos locais onde estamos presentes, fortalecer vínculos e promover o crescimento local — afirma César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

O Sicredi está presente em todos os estados e no Distrito Federal e tem ampliado sua atuação, levando soluções financeiras acessíveis e personalizadas a municípios de diferentes portes. Os espaços estão distribuídos tanto em grandes centros urbanos, incluindo todas as capitais brasileiras, quanto em cidades pequenas. Em mais de 200 municípios, o Sicredi é a única instituição financeira com presença física, estando em algumas cidades com menos de dois mil habitantes, como André da Rocha (RS) e Esperança Nova (PR).

Presença e impacto positivo

A atuação do Sicredi por meio das suas agências gera impactos concretos nas comunidades. Uma pesquisa conduzida pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), demonstra que a presença das cooperativas de crédito tem efeitos diretos no avanço econômico e social dos municípios. Os dados apontam que, nas cidades onde há essas instituições, há incremento de 10% no PIB per capita, aumento de 15,1% no total de vagas de emprego e de 15,6% no número de estabelecimentos comerciais.

Concomitantemente à expansão física, o Sicredi também investe em soluções digitais, fortalecendo o conceito “fisital” – a integração entre canais físicos e digitais.

— Paralelamente à abertura de novas agências, seguimos investindo fortemente no autosserviço digital, que já concentra mais de 96% das transações realizadas pelos nossos associados e recebe ótimos feedbacks nas lojas de aplicativos. São canais complementares, que buscam atender cada associado no que ele precisa para organizar suas finanças pessoais ou as de seus negócios. No Sicredi, a agência não é um centro de custos, mas um ponto de relacionamento humano, inclusive além do espaço físico, como em visitas, feiras e eventos da comunidade. É sobre estar junto de fato — destaca César Bochi.

