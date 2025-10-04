Sábado, 04 de Outubro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF

Ação da PM interditou local e apreendeu mercadorias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/10/2025 às 12h03
Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF
© Arte/Agência Brasil

Policiais militares no Distrito Federal (DF) realizaram uma batida em um laboratório clandestino usado para falsificação de bebidas, na região do Sobradinho dos Melos, na noite dessa sexta-feira (3). A equipe apreendeu diversas caixas de garrafas vazias, caixas com rótulos de bebidas alcoólicas, tampas, maquinário e produtos químicos para a falsificação de bebidas.

Segundo a PMDF, o local tinha capacidade para realizar várias etapas do processo de falsificação, como produção, envase, rotulagem e embalagem.

A ocorrência teve início durante a Operação 5º Mandamento, em que agentes da Vigilância Sanitária fiscalizavam os bares do Paranoá e Itapoã, duas regiões administrativas na região nordeste do DF. Segundo a PMDF, em uma dessas distribuidoras fiscalizadas, a nota fiscal da mercadoria indicava o endereço da chácara onde o laboratório improvisado estava instalado.

Um caseiro que estava no laboratório foi conduzido para a 6ª Delegacia de Polícia (DP). Ele revelou que o proprietário do imóvel está no Ceará. A ocorrência fechou como crime contra as relações de consumo.

Até o momento, em 12 estados do país, são 116 casos suspeitos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcóolicas adulteradas, com 11 detecções laboratoriais confirmadas, totalizando 127 casos. Ao menos cinco pessoas morreram em decorrência de complicações.

As intoxicações, que têm tido crescimento atípico nas últimas semanas, vêm mobilizando autoridades de saúde e forças de segurança.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Padilha: antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde

Ministro anunciou compra de 2,5 mil tratamentos contra metanol
Saúde Há 3 horas

Metanol: químicos alertam sobre riscos de testes caseiros

Saiba o que fazer em caso de suspeita de bebida adulterada
Saúde Há 3 horas

Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol

Segundo Ministério da Saúde há pelo menos 102 notificações

 -
Saúde Há 16 horas

Governador Eduardo Leite determina criação de comitê intersecretarial para acompanhar a presença de metanol em bebidas no RS

O governador Eduardo Leite determinou a criação, nesta sexta-feira (3/10), de um comitê intersecretarial, envolvendo as secretarias da Saúde, da Se...

 © Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Saúde Há 17 horas

Ministério da Saúde confirma 113 registros de intoxicação por metanol

São 11 casos confirmados e 102 em investigação

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
3.33 km/h Vento
74% Umidade
100% (2.78mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Domingo
32° 16°
Segunda
20° 12°
Terça
18° 10°
Quarta
23°
Quinta
24°
Últimas notícias
Saúde Há 58 minutos

Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF
Economia Há 58 minutos

Banco Central passa a bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes
Saúde Há 1 hora

Padilha: antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde
Região Celeiro Há 2 horas

Caminhoneiro escapa ileso de colisão traseira na ERS-210 em São Martinho
Conta de consumo Há 2 horas

ANEEL reduz bandeira para vermelha patamar 1 na conta de luz em outubro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 689,753,78 -0,36%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6843 (03/10/25)
04
14
45
71
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3503 (03/10/25)
01
04
06
07
08
10
11
12
14
15
16
18
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias