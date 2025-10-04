Sábado, 04 de Outubro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Padilha: antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde

Ministro anunciou compra de 2,5 mil tratamentos contra metanol

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/10/2025 às 11h33
Padilha: antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde
© José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou neste sábado (4) que a pasta está ampliando o estoque de antídotos para o tratamento imediato de casos de intoxicação por metanol após a ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.

Até o momento, em 12 estados do país, são 116 intoxicações suspeitas e 11 confirmadas, totalizando 127 casos. Ao menos cinco pessoas morreram em decorrência de complicações.

Os tratamentos são realizados principalmente por meio da administração do etanol farmacêutico, com maior disponibilidade no país, e pelo fomepizol, que está sendo importado do exterior pelo governo federal.

"Nós já tínhamos adquirido 4,3 mil ampolas do etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico para os hospitais universitários federais espalhados pelo Brasil, que podem fornecer na medida que qualquer serviço do SUS solicite. Nós adquirimos mais 12 mil ampolas no laboratório nacional, chega na próxima semana reforçando esse estoque estratégico", anunciou Padilha em entrevista em Teresina, onde cumpre agenda relacionada à expansão do serviços de atendimento digital no Sistema Único de Saúde (SUS).

O ministro também informou que a pasta fechou a compra de 2,5 mil ampolas de fomepizol de um fornecedor do Japão, em uma articulação com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) . Os kits devem chegar na próxima semana e serão distribuídos aos Centros de Informação e Assistência Toxicológica dos estados.

"Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico já garantindo tratamento, teremos também o fomepizol", assegurou o ministro.

Evitar o consumo

Alexandre Padilha voltou a recomendar que as pessoas evitem consumo de bebidas alcóolicas, especialmente as destiladas.

"Quero dar uma recomendação para a população como um todo, e dou como ministro da Saúde e como médico. Nesse momento, evite ingerir bebidas destiladas, sobretudo aquelas em que a garrafa é feita com a rosca. Até agora, o que foi identificado é a presença desse crime em garrafas de bebidas destiladas feita com a rosca. Estamos falando de um produto que é de lazer, não é um produto da cesta básica alimentar", ponderou.

O ministro também alertou os comerciantes para que redobrem a atenção com a compra de bebidas de fornecedores, garantindo certificação de origem, mas ressalvou que não há motivo para pânico.

Sobre o aumento das notificações, o ministro da Saúde explicou que isso decorre da recomendação da pasta para que o profissionais da saúde registrem as possíveis ocorrências na primeira suspeita clínica que tiverem.

"Quando o profissional de saúde, da rede pública ou privada, faz a notificação imediata, o Centro de Referência em Toxicologia de cada estado fica sabendo desse caso e já dá apoio a esse médico, a esse profissional de saúde, na condução correta desse caso, começar a tomar medidas, seguir o protocolo do Ministério a Saúde, checar a acidose metabólica, garantir hidratação, monitorar a parte cardíaca", explicou.

A notificação, ainda segundo Padilha, contribui para o avanço das investigações policiais.

"Essa notificação faz com que a gente identifique onde a pessoa tomou essa bebida, isso inicia todo o processo das forças de segurança, Polícia Civil e Polícia Federal de ir atrás onde foi comprado, onde foi adquirido", observou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arte/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF

Ação da PM interditou local e apreendeu mercadorias
Saúde Há 3 horas

Metanol: químicos alertam sobre riscos de testes caseiros

Saiba o que fazer em caso de suspeita de bebida adulterada
Saúde Há 3 horas

Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol

Segundo Ministério da Saúde há pelo menos 102 notificações

 -
Saúde Há 16 horas

Governador Eduardo Leite determina criação de comitê intersecretarial para acompanhar a presença de metanol em bebidas no RS

O governador Eduardo Leite determinou a criação, nesta sexta-feira (3/10), de um comitê intersecretarial, envolvendo as secretarias da Saúde, da Se...

 © Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Saúde Há 17 horas

Ministério da Saúde confirma 113 registros de intoxicação por metanol

São 11 casos confirmados e 102 em investigação

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
3.33 km/h Vento
74% Umidade
100% (2.78mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Domingo
32° 16°
Segunda
20° 12°
Terça
18° 10°
Quarta
23°
Quinta
24°
Últimas notícias
Saúde Há 58 minutos

Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF
Economia Há 58 minutos

Banco Central passa a bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes
Saúde Há 1 hora

Padilha: antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde
Região Celeiro Há 2 horas

Caminhoneiro escapa ileso de colisão traseira na ERS-210 em São Martinho
Conta de consumo Há 2 horas

ANEEL reduz bandeira para vermelha patamar 1 na conta de luz em outubro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 689,753,78 -0,36%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6843 (03/10/25)
04
14
45
71
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3503 (03/10/25)
01
04
06
07
08
10
11
12
14
15
16
18
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias