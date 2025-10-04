Coronel Bicaco sediou Fórum que debateu políticas públicas para pessoas com deficiência

209º Fórum Estadual Permanente da Política Pública para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades foi realizado na quinta-feira (2/10) (Foto: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)

Um espaço de diálogo entre sociedade civil, gestores públicos, entidades e especialistas, reunindo diferentes vozes para refletir, propor e fortalecer ações que transformam vidas. Assim caracterizou-se o 209º Fórum Estadual Permanente da Política Pública para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, realizado na quinta-feira (2/10), no CTG Tropeiros de Campo Santo, em Coronel Bicaco.

Na abertura, os componentes da mesa oficial enfatizaram a relevância do evento e a necessidade de investimentos para adequar as infraestruturas urbanas às normas que versam sobre acessibilidade e inclusão. O fórum foi promovido pela Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades do Estado do Rio Grande do Sul (FADERS), com apoio da Administração Municipal, APAE e Corede Celeiro.

Durante o painel “Garantia de Direitos e Panorama Geral das Políticas Públicas - por uma Cultura de Acessibilidade Universal”, ministrado pelas coordenadoras da FADERS, Aline Monteiro e Jaqueline Rosa, foi revelado que a Região Celeiro possuía 1.323 pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em 29 de setembro de 2025 – segundo dados do IBGE. A população dos 21 municípios alcança cerca de 144 mil habitantes. Já o número de indivíduos com algum tipo de deficiência ultrapassa a marca de 12 mil.

As coordenadoras da FADERS também explanaram sobre o novo sistema digital do Passe Livre Intermunicipal e da Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (CIPTEA) – ferramentas que trazem mais agilidade e transparência na garantia de direitos.

A programação do evento ainda incluiu debates, diagnósticos e propostas pertinentes ao fortalecimento da acessibilidade e da inclusão, além da mostra dos resultados do fórum, e leitura e aprovação da carta de intenção dos municípios, cujas deliberações serão publicadas em breve.

Capacitação de profissionais

Na manhã de quarta-feira (1/10), na sede da APAE de Coronel Bicaco foi realizada a oficina “Noções Básicas de Preparação para o Trabalho”. A atividade foi dirigida pela educadora especial da FADERS, Alexsandra Paz Araújo, e fez parte do 209º Fórum Estadual Permanente da Política Pública para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades.

A capacitação, direcionada aos profissionais que atuam na área de assistência social e na inclusão de homens e mulheres com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista no mercado de trabalho, abordou o novo sistema digital do Passe Livre Intermunicipal e a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (CIPTEA).

Ao todo, 27 profissionais de diversos municípios da Região Celeiro participaram da capacitação.

Desafie-se FADERS

Pessoas com e sem deficiência aceitaram testar suas capacidades durante o Desafie-se FADERS – que aconteceu na quadra de esportes da Praça Presidente João Goulart, na tarde de quarta-feira (1/10).

Com foco na valorização da diversidade humana e na construção de uma cultura de inclusão real, o Desafie-se FADERS proporcionou experiências que unem cidadania, empatia, desafios simbólicos e ações interativas que convidaram os participantes a repensarem o que entendem por capacidade, convivência e pertencimento.

Houve distribuição de medalhas de participação aos inscritos. As escolas, clubes, entidades, associações e municípios que tiveram o maior número de inscritos nas modalidades de paratletismo e bocha paralímpica ganharam premiação.

O Desafie-se FADERS integrou a programação do 209º Fórum Estadual Permanente da Política Pública para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades.

