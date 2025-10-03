Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Edição 1499 - 03 de outubro de 2025

Confira a edição dessa semana

Por: Jonas Martins Fonte: Jornal Província
03/10/2025 às 08h59 Atualizada em 03/10/2025 às 10h11

 

Ler edição

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornal Província Há 7 dias

Edição 1498 - 26 de Setembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 2 semanas

Edição 1497 - 19 de Setembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 3 semanas

Edição 1496 - 12 de Setembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 4 semanas

Edição 1495 - 05 de Setembro de 2025

Confira a edição dessa semana
Jornal Província Há 1 mês

Edição 1494 - 29 de Agosto de 2025

Confira a edição dessa semana

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
18° Sensação
1.58 km/h Vento
99% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Câmara Há 10 minutos

Comissão aprova ressarcimento para produtor rural por perdas decorrentes da falta de luz
Senado Federal Há 10 minutos

CI analisa inclusão de biogás e biocombustíveis na política agrícola
Saúde Há 10 minutos

SP: fiscalização de bebidas adulteradas realiza mais três interdições
Crime Chocante Há 21 minutos

Mãe é presa após queimar as mãos do filho como castigo no litoral gaúcho
Saúde Há 26 minutos

Gabriel Souza visita Erechim e inaugura serviço de saúde para mulheres na Fundação Hospitalar Santa Terezinha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,27%
Euro
R$ 6,28 +0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 683,785,88 -0,10%
Ibovespa
143,967,58 pts 0.01%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias