Centro Administrativo recebe nome de Renato Roque Ruschel

Vista Gaúcha presta uma homenagem especial ao professor e ex-secretário Renato Roque Ruschel, figura marcante na história do município. O Centro Administrativo passa a se chamar Centro Administrativo Professor Renato Roque Ruschel, reconhecimento à dedicação e contribuição dele na construção da estrutura administrativa e no desenvolvimento local.

Ao longo de sua trajetória, Renato esteve à frente de secretarias municipais, foi conselheiro de saúde, professor e autor da obra “Vista Gaúcha, memória e histórias”, publicada em 2023, que resgata a identidade e os marcos históricos da cidade. Sua atuação firme e visionária marcou os primeiros passos da emancipação política e administrativa do município.

A homenagem de hoje simboliza gratidão e respeito, perpetuando o nome de Renato como parte da identidade de Vista Gaúcha e reafirmando os valores de união e amor à terra que ele cultivou.







