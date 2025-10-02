Quinta, 02 de Outubro de 2025
Centro Administrativo recebe nome de Renato Roque Ruschel

Homenagem eterniza o nome de Renato Roque Ruschel no Centro Administrativo de Vista Gaúcha

Por: Andre Eberhardt Fonte: Andre Eberhardt/ Jornal Província
02/10/2025 às 19h35
Centro Administrativo recebe nome de Renato Roque Ruschel
(Foto: Andre Eberhardt)

Vista Gaúcha presta uma homenagem especial ao professor e ex-secretário Renato Roque Ruschel, figura marcante na história do município. O Centro Administrativo passa a se chamar Centro Administrativo Professor Renato Roque Ruschel, reconhecimento à dedicação e contribuição dele na construção da estrutura administrativa e no desenvolvimento local.

Ao longo de sua trajetória, Renato esteve à frente de secretarias municipais, foi conselheiro de saúde, professor e autor da obra “Vista Gaúcha, memória e histórias”, publicada em 2023, que resgata a identidade e os marcos históricos da cidade. Sua atuação firme e visionária marcou os primeiros passos da emancipação política e administrativa do município.

A homenagem de hoje simboliza gratidão e respeito, perpetuando o nome de Renato como parte da identidade de Vista Gaúcha e reafirmando os valores de união e amor à terra que ele cultivou.



