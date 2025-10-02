Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Feira Equipotel projeta crescimento de 12% em negócios nos próximos meses

Evento atraiu profissionais e executivos de hotéis, bares, restaurantes e centros de hospitalidade que estão em período estratégico de preparação p...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/10/2025 às 17h43
Feira Equipotel projeta crescimento de 12% em negócios nos próximos meses
Divulgação - Equipotel 2025

A edição 2025 da Equipotel, evento do setor de hospitalidade, acabou na sexta, 19, com a perspectiva de crescimento de 12% em novos negócios nos próximos meses. No total, 450 marcas participaram, um aumento significativo se comparado a 2024, e, dos 22 mil visitantes registrados, mais de 70% têm poder de decisão.

Em relação à distribuição geográfica, 60% são do Sudeste, 30% dos demais estados e 10% de outros países, como Argentina, Colômbia, Paraguai, Chile, Estados Unidos, México, Canadá, França, China, Itália e Portugal.

Durante quatro dias, os visitantes puderam contar com 15 experiências, de tendências tecnológicas com o “Quarto do Futuro” ao poder dos drinks no “BCB Hospitality”, e uma programação de conteúdo com 200 horas de apresentações e palestras, incluindo temas como inteligência artificial e contexto econômico. A abertura do evento teve a presença de autoridades como o ministro do Turismo, Celso Sabino, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Sobre a participação, Luiz Roberto Magrin, diretor-geral da Harus, disse: “Recebemos clientes do México pela primeira vez”. Já Adriano Francisco Campos, supervisor da Profiline (Teka), destacou a visibilidade. “Temos clientes do Brasil e da América Latina que nos procuram aqui para fechar seus pedidos”.

Para Flavio Mello, general manager LATAM da Alliance Laundry Systems, o networking foi importante. “Tivemos uma boa interação com os novos hoteleiros, mercado que está em crescimento”. Rose Sulenski Molon, gerente comercial da Altenburg, lembrou que os contatos continuam nos próximos meses. “Fizemos muitos na feira, mas sabemos que outros não são de efeito imediato”.

É possível conferir outros depoimentos de marcas como Schipper, Technogym, Tolon, RenTV, Buddemeyer, Castor e de visitantes no link: https://drive.google.com/file/d/1LGx-QnHzkHAlImKZOibQ_3iHgiogx5Gt/view?usp=sharing

A data da próxima edição está marcada: 15 a 18 de setembro de 2026.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 1 dia

Governo de Santa Catarina promove Roadshow na Argentina para ampliar turismo qualificado

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) dará continuidade à estratégia de promoção internacional com o lançamento do Roadshow S...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 dias

Santa Catarina destaca a força do enoturismo no estado durante participação da ProWine 2025

Pela primeira vez, Santa Catarina participa da ProWine 2025, a maior feira profissional de vinhos e destilados das Américas. O estado chega ao even...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 6 dias

Santa Catarina marca presença na Feira Internacional de Turismo da América Latina na Argentina

Foto: Roberto Zacarias / SECOMSanta Catarina marca presença na Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT 2025), que ocorre em Buenos Ai...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 6 dias

Turismo de inverno na Serra catarinense bate recorde histórico

Cascata do Avencal em Urubici na Serra. O município foi o mais procurado neste ano – Foto: Jonatã Rocha / SECOMO turismo de inverno em Santa Catari...

 Imagem de Freepik/sergeycauselove
Turismo Há 1 semana

Brasil recebe 6,52 milhões de turistas internos até agosto

Para Felipe Pedreira, especialista da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo,  o índice impacta diretamente agências de turismo receptivo...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
21° Sensação
0.32 km/h Vento
89% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Mulheres cobram urgência na ratificação de convenção contra assédio e violência no trabalho
Senado Federal Há 4 minutos

CGU atuou de modo firme nas investigações, diz ministro
Senado Federal Há 4 minutos

Senado comemora o Dia Nacional do Idoso em sessão especial
Saúde Há 4 minutos

Pernambuco tem novo caso de intoxicação por ingestão de metanol
Internacional Há 4 minutos

Familiares vivem apreensão após captura de brasileiros por Israel

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,18%
Euro
R$ 6,26 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 681,036,43 +2,38%
Ibovespa
143,949,64 pts -1.08%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias