Governo de Santa Catarina promove Roadshow na Argentina para ampliar turismo qualificado

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) dará continuidade à estratégia de promoção internacional com o lançamento do Roadshow S...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
01/10/2025 às 17h33
Foto: Reprodução/Secom SC

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) dará continuidade à estratégia de promoção internacional com o lançamento do Roadshow Santa CatarinaEl Sur de Brasil como nunca lo imaginaste.O circuito, que ocorre nas cidades de Rosário e Córdoba, tem como objetivo consolidar o estado como destino de excelência no mercado argentino. O Roadshow será realizado entre os dias 1º e 3 de outubro, em um formato B2B (Business-to-Business) que incluirá rodadas de negócios e sessões de networking.

A escolha das cidades é estratégica, visto que as duas possuem voos diretos para Florianópolis na alta temporada, facilitando o fluxo de visitantes. A ação busca gerar contatos qualificados e fechar negócios com os principais operadores turísticos argentinos.

“Acreditamos firmemente no turismo como uma matriz econômica de grande importância. Este Roadshow em Rosário e Córdoba é crucial, pois nos permite um contato direto com operadores de cidades que já têm conectividade aérea conosco. Nosso foco é atrair um turista mais qualificado, que permaneça por mais tempo e explore a diversidade de Santa Catarina  indo além do tradicional verão. O Governo apoia integralmente esses projetos que trazem resultados concretos para o nosso estado,” afirma a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

A atuação no evento busca fortalecer o setor, gerar novas conexões comerciais e atrair visitantes, divulgando Santa Catarina como referência em natureza, cultura e gastronomia de excelência.

