Santa Catarina destaca a força do enoturismo no estado durante participação da ProWine 2025

Pela primeira vez, Santa Catarina participa da ProWine 2025, a maior feira profissional de vinhos e destilados das Américas. O estado chega ao evento com um estande próprio, reunindo vinícolas e coexpositores para apresentar ao público especializado a qualidade de seus vinhos e o potencial do enoturismo catarinense. A feira é realizada em São Paulo de 30 de setembro a 4 de outubro, reunindo os principais players do setor em um ambiente estratégico de negócios e promoção internacional.

A presença catarinense no evento segue as diretrizes do plano de governo que busca fortalecer o turismo, ampliar a competitividade do setor e valorizar destinos capazes de oferecer experiências diferenciadas.

“Estar na ProWine com um estande próprio, pela primeira vez, é um marco para o enoturismo de Santa Catarina. É a prova de que o Governo acredita e apoia este setor que cresce em qualidade e gera experiências únicas. Queremos mostrar ao mercado especializado a excelência dos nossos vinhos e o grande potencial de negócios que as vinícolas catarinenses oferecem”, destacou Catiane Seif, secretária de Estado do Turismo.

Vinhos catarinenses em ascensão

Com destaque para os vinhos de altitude produzidos na Serra catarinense, Santa Catarina vem conquistando reconhecimento pela qualidade e originalidade de seus rótulos. O terroir único da região, aliado ao trabalho das vinícolas locais, têm colocado o estado em posição de destaque no cenário nacional, além de impulsionar o crescimento do enoturismo, que atrai cada vez mais visitantes em busca de experiências completas que unem cultura, natureza e gastronomia.

Santa Catarina no mapa internacional do vinho e do turismo

Mais do que apresentar rótulos premiados, o estado se posiciona como protagonista no cenário do enoturismo brasileiro, unindo o que há de melhor na produção vitivinícola com experiências que encantam viajantes do Brasil e do mundo. A participação na ProWine marca o início de um ciclo de novas oportunidades para o setor, projetando Santa Catarina como referência em qualidade e inovação.