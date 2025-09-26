Segunda, 29 de Setembro de 2025
Últimas notícias
Editorias
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
11
°C
31
°C
Tenente Portela, RS
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Jornal Província
Polícia l Trânsito
Cidades
Especiais
Geral
Esportes
Brasil
Câmara
Trânsito
Senado Federal
Câmara
Fato Surreal
Câmara
Saúde e Prevenção
Câmara
Câmara
Câmara
Justiça
Direitos Humanos
Planejamento
Acidente Rodoviário
Polícia Rodoviária
Publicidade
Edição 1498 - 26 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Por:
Jonas Martins
Fonte:
Jornal Província
26/09/2025 às 23h03
Atualizada em 29/09/2025 às 09h11
Ler edição
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornal Província
Há 1 semana
Edição 1497 - 19 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 3 semanas
Edição 1496 - 12 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 3 semanas
Edição 1495 - 05 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1494 - 29 de Agosto de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1493 - 22 de Agosto de 2025
Confira a edição dessa semana
Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín.
11°
Máx.
31°
27°
Sensação
1.94
km/h
Vento
62%
Umidade
100%
(6.82mm)
Chance chuva
06h16
Nascer do sol
18h34
Pôr do sol
Terça
19°
16°
Quarta
23°
16°
Quinta
19°
16°
Sexta
24°
16°
Sábado
32°
17°
Últimas notícias
Educação
Há 18 minutos
Escolas estaduais do Rio Grande do Sul superam média nacional em infraestrutura e climatização
Tecnologia
Há 32 minutos
Recargas no Banco24Horas já passam de R$ 1,53 milhão em 2025
Economia
Há 32 minutos
É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo
Fazenda
Há 32 minutos
Em Porto Alegre, evento nacional com secretários da Fazenda debate efeitos da reforma tributária nos Estados
Câmara
Há 33 minutos
Comissão debate os desafios para a solução de crimes no Brasil
Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33
-0,48%
Euro
R$ 6,25
-0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00
-2,63%
Bitcoin
R$ 642,411,81
+3,93%
Ibovespa
146,618,92 pts
0.81%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Votar
Publicidade
Editorias
Agricultura
Assistência Social
Brasil
Câmara dos Deputados
Cidades
Cultura
Direitos Humanos
Economia
Educação
Eleições 2024
Ver todas
Blogs e colunas
Artigos
Coluna do Zaca
Jalmo Fornari
Nilton Kasctin
Pavilhão Farroupilha
Percival Puggina
Ver todos
Links
Enquetes
Fale conosco
Galerias
Últimas notícias
Vídeos
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Ver todos
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados