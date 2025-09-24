Quinta, 25 de Setembro de 2025
Brasil recebe 6,52 milhões de turistas internos até agosto

Para Felipe Pedreira, especialista da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo,  o índice impacta diretamente agências de turismo receptivo...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/09/2025 às 12h39
Brasil recebe 6,52 milhões de turistas internos até agosto
Imagem de Freepik/sergeycauselove

O Brasil recebeu 6,52 milhões de turistas internacionais nos primeiros oito meses de 2025, conforme indicativos do Ministério do Turismo veiculados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Trata-se de uma expansão de 46,6% em comparação ao mesmo período de 2024 e o maior acumulado já registrado para o período janeiro-agosto, demonstrando um aumento no interesse de visitantes de outros países.

Para Felipe Oliveira Pedreira, especialista da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, o resultado sinaliza que o turismo brasileiro retornou ao cenário mundial com boa visibilidade e credibilidade.

"A divulgação do Brasil no exterior e as políticas externas relacionadas ao turismo estão entre os fatores que mais têm impulsionado esse aumento expressivo de visitantes estrangeiros", analisa.

Ele também destaca que o aumento de turistas internacionais impacta diretamente o trabalho das agências de turismo receptivo. "Esse tipo de visitante também é importante para as operadoras locais, alavancando as receitas do mercado turismo de forma significativa", diz.

De acordo com Pedreira, é possível observar uma mudança no volume de demandas, nos perfis de serviços solicitados ou até mesmo na forma de planejar pacotes e experiências. "A maneira que o turismo Internacional organiza suas viagens e suas demandas é de forma muito antecipada e bem planejada", explica.

O especialista observa que, com mais turistas chegando, cresce também a responsabilidade de oferecer experiências autênticas e de qualidade. Nesse panorama, Pedreira comenta estratégias da Bahia Terra Turismo para oferecer satisfação e promover a fidelização dos visitantes estrangeiros.

"Temos ampliado o acesso com segurança para lugares de difícil acesso como o transfer de lancha entre Salvador (BA) e Ilha de Boipeba (BA), além de oferecer passeios personalizados e vivenciados pela nossa equipe de campo na Bahia", exemplifica.

Pedreira ressalta que o setor de turismo receptivo depende da integração com outros elos do trade turístico - hotéis, restaurantes, guias e transportadoras, entre outros. "Esse crescimento no fluxo internacional já se reflete em maior movimentação e fortalecimento de toda a cadeia".

O especialista da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo ressalta que um turista internacional utiliza na sua grande maioria de quase todas as opções - e, em alguns casos, de toda a cadeia turística do local -, como os transportes marítimos com lanchas e catamarã, bares e restaurantes, hotéis e pousadas e os passeios e guias locais.

"Nesse cenário, as expectativas da Bahia Terra Turismo em relação ao fechamento de 2025 são positivas", afirma. "Temos uma grande expectativa de ampliação do fluxo e alta demanda para as reservas de final de ano, principalmente para os destinos da Bahia", finaliza Pedreira.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bahiaterra.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
