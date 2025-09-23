Quarta, 24 de Setembro de 2025
Leite vistoria obras da Escola La Salle, em Campo Bom

O governador Eduardo Leite esteve, nesta terça-feira (23/9), na Escola Estadual de Ensino Médio La Salle, em Campo Bom. Acompanhado das secretárias...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/09/2025 às 20h47
Leite vistoria obras da Escola La Salle, em Campo Bom
Leite vistoriou as obras na escola acompanhado das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite esteve, nesta terça-feira (23/9), na Escola Estadual de Ensino Médio La Salle, em Campo Bom. Acompanhado das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira, ele verificou o andamento das obras de qualificação da infraestrutura. O investimento soma mais de R$ 1,7 milhão, e a fiscalização dos serviços é feita pela 2ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Novo Hamburgo. A previsão é que os serviços sejam concluídos em junho de 2026.

Durante a visita, Leite ressaltou que o Estado tem garantido condições completas para a aprendizagem dos estudantes. “Do ponto de vista estrutural, estamos atendendo a escola neste momento, assegurando as melhorias necessárias. Na merenda, os repasses estão em dia e, em outubro, faremos ainda um aporte extra para reforçar a alimentação dos alunos”, afirmou. “O quadro de profissionais da educação está completo, e os estudantes já contam com seus uniformes, o que demonstra o nosso compromisso em oferecer qualidade e dignidade em cada detalhe da vida escolar.”

Com mais de 800 estudantes, a La Salle passa por uma revitalização completa -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Com mais de 800 estudantes, a La Salle passa por uma revitalização completa -Foto: Maurício Tonetto/Secom

A La Salle alcançou 100% de participação de seus estudantes no Simulado Saeb, uma ferramenta da Secretaria da Educação (Seduc) para familiarizar os estudantes com o formato das avaliações externas, principalmente com o modelo do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O simulado é uma importante preparação para as provas que ocorrerão em outubro, e a adesão elevada comprova o compromisso da equipe diretiva e dos professores em apoiar os estudantes.

A unidade escolar se destaca também como um exemplo na aplicação da lei que regula o uso de celulares em ambientes escolares. Na chegada, os alunos deixam os aparelhos em caixinhas, melhorando o aprendizado e a atenção.

Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Durante a visita, Leite ressaltou que o Estado tem garantido condições completas para a aprendizagem dos estudantes -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Durante a visita, Leite ressaltou que o Estado tem garantido condições completas para a aprendizagem dos estudantes -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Revitalização completa

Com mais de 800 estudantes, a La Salle passa por uma revitalização completa:

  • demolição e reconstrução do muro de contenção;
  • reconstrução da quadra aberta e da escada dos fundos;
  • recuperação de alvenaria, esquadrias, portas e venezianas;
  • recolocação da passarela;
  • substituição de cobertura, forros e portas danificadas;
  • manutenção de instalações elétricas nas salas de aula do bloco B;
  • troca de pisos, revestimentos cerâmicos e peças danificadas nos banheiros;
  • e pintura de muros externos, da quadra aberta e das partes interna e externa da edificação aos fundos do bloco B.

“Neste governo, a educação é tratada como prioridade, e isso se reflete nos números. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 61,7 milhões em 57 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 2ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato. E seguiremos fazendo mais, porque o nosso propósito é qualificar os ambientes onde os estudantes constroem o seu futuro”, afirmou Izabel.

No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 561,6 milhões em obras que beneficiaram 587 escolas.

“O Rio Grande do Sul vive um momento único com o trabalho integrado entre a Seduc e a Secretaria de Obras Públicas na melhoria da estrutura das escolas da Rede Estadual. Essa atuação articulada está permitindo que possamos reverter décadas de instituições de ensino sem o investimento adequado. Já conseguimos avanços em obras históricas no Estado. Aqui, na La Salle, as reformas colocarão a escola no nível que sua comunidade merece”, frisou Raquel.

Durante a visita, a diretora da La Salle, Rita Hoher, destacou o cuidado com os alunos. “Temos um olhar especial para a questão da frequência e para os estudantes com maior chance de abandono. Montamos nosso plano de ação e estamos aplicando”, garantiu.

Mais agilidade

O investimento na La Salle é feito por meio da Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Antes, o tempo entre a solicitação de reparo e o início do trabalho era de mais de mil dias. Agora, o prazo é de aproximadamente 90 dias.

La Salle alcançou 100% de participação de seus estudantes no Simulado Saeb, ferramenta da Secretaria da Educação -Foto: Maurício Tonetto/Secom
La Salle alcançou 100% de participação de seus estudantes no Simulado Saeb, ferramenta da Secretaria da Educação -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Texto: Ascom SOP e Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
