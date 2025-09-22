Terça, 23 de Setembro de 2025
Fim de ano em Natal: hotel começa a se preparar desde já

Às vésperas da alta temporada, o RN vive um turismo mais valorizado: em janeiro de 2025, turistas gastaram em média R$ 447,30 por dia (alta de 10,3...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/09/2025 às 18h23
Fim de ano em Natal: hotel começa a se preparar desde já
Esmeralda Praia Hotel

Às vésperas da alta temporada que se inicia em dezembro, o turismo no Rio Grande do Norte mostra sinais crescentes de valorização. Dados do painel Perfil do Turista Potiguar 2025, produzido pelo Sistema de Inteligência Turística do RN (Sírio), indicam que, em janeiro de 2025, o gasto médio diário dos visitantes atingiu R$ 447,30, um aumento real de 10,39% em relação aos R$ 405,19 registrados no mesmo período de 2024.

Além disso, o tempo médio de permanência dos turistas no estado subiu de 6,68 para 7,85 dias, reforçando o perfil de quem busca estadias mais longas e experiências mais completas.

A avaliação do destino também se mantém elevada: 49,81% classificaram sua experiência como "Ótima" e 41,16% como "Boa", enquanto apenas 6,49% a consideraram "Regular". Vale ressaltar que 91% dos entrevistados declararam intenção de retornar ao Rio Grande do Norte.

O coordenador da Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio RN, George Costa, destaca que o aumento real do gasto médio, acima da inflação, representa maior geração de renda para o estado.

Além disso, os investimentos recentes em infraestrutura turística, segurança e qualificação de serviços, como a requalificação da orla de Ponta Negra, bem como outras reformas realizadas na capital, têm gerado otimismo no setor para a alta temporada 2025/2026.

George também destaca que "essas melhorias no produto turístico já começam a surfar naturalmente, atraindo mais turistas e fidelizando os que já visitaram", conforme avaliado a partir de pesquisas com clientes.

Nesse contexto, o trade turístico local já trabalha para consolidar os resultados positivos observados no verão anterior. A previsão é de que a ocupação hoteleira supere os 80% durante o fim do ano, com muitos estabelecimentos atingindo lotação máxima, enquanto Natal se prepara para receber novamente um fluxo intenso e bem distribuído de visitantes.

Os preparativos do Esmeralda Praia Hotel

Nesse cenário de maior permanência e consumo indicado nos estudos acima, hotéis da região turística da capital do estado, como o Esmeralda Praia Hotel, classificado dentro do Top 10 hotéis de Natal, com nota média de 4,6 (Muito Bom) no Tripadvisor, já se preparam para o fluxo de turistas que buscarão a cidade do Natal para se hospedar ao final de 2025 e início de 2026.

O hotel, localizado à beira-mar na Praia de Ponta Negra, Natal-RN, oferece serviços de hospedagem na região mais turística da capital, segundo dados da Wikipédia. De acordo com o portal Tripadvisor, o empreendimento conta com piscina, café da manhã, lanche da tarde e jantar inclusos como regime de alimentação padrão, serviço de quarto, concierge, terraço, estacionamento gratuito e acesso à praia. Os quartos contam com ar-condicionado, minibar, TV e internet gratuita.

Vale ainda destacar que o empreendimento recebeu o prêmio Travellers’ Choice, reconhecimento conferido às acomodações que se encontram entre os 10% mais bem avaliados na plataforma.

Segundo Gianluca D'Alessandro, CEO do Esmeralda Praia Hotel, a equipe comercial acompanha muito de perto as previsões para as festas de fim de ano em Natal, no Rio Grande do Norte, e para as férias escolares de 2026. "Sempre buscamos preparar experiências condizentes com o nosso público de acordo com a época da sua viagem. Para janeiro de 2026, por exemplo, nossa estrutura de lazer já está definida."

Como possuímos toda uma estrutura de recreação — não só para crianças, mas também para adultos e idosos — nosso planejamento, elaborado em conjunto com a equipe de recreação, já está bem encaminhado. Teremos uma equipe bem estruturada que acompanhará não só as crianças no nosso Kids Club diariamente, mas também um time especial que preparará atividades durante o dia para que os adultos se divirtam, também", explica o executivo.

Com relação ao planejamento das datas sazonais, o gestor ressalta: "Nosso planejamento começa com muita antecedência, sempre com foco na experiência dos nossos hóspedes e na qualidade que o turista busca. Para este final de ano, preparamos pacotes de hospedagem pensados para atender ao nosso público-alvo que sempre frequenta nosso hotel. Estudamos os dados dos anos anteriores e estamos confiantes e na expectativa de que, este ano, o sucesso do destino se repetirá", conclui Gianluca D'Alessandro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
