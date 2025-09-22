Terça, 23 de Setembro de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Secretaria da Educação confirma mais de 41,5 mil inscritos no concurso para professores da Rede Estadual

Os mais de 41,5 mil candidatos inscritos no concurso público para professores da Rede Estadual já podem acessar, no site da banca organizadora , o ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/09/2025 às 18h23
Secretaria da Educação confirma mais de 41,5 mil inscritos no concurso para professores da Rede Estadual
-

Os mais de 41,5 mil candidatos inscritos no concurso público para professores da Rede Estadual já podem acessar, no site da banca organizadora , o deferimento das inscrições pós-recurso, o relatório de densidade demográfica por cargo e o cartão de confirmação com o local de realização das provas. O processo seletivo terá provas objetiva e de redação aplicadas no próximo dia 28 de setembro, em 30 cidades do Estado.

As áreas de Educação Especial, História, Biologia, Educação Física, Matemática e Língua Portuguesa concentram o maior número de candidatos. Entre as coordenadorias regionais, destacam-se a 1ª CRE (Porto Alegre), a 5ª CRE (Caxias do Sul), e a 2ª CRE (Santa Maria).

Maior concurso da história

Antes, o Rio Grande do Sul ficou sem realizar concurso público para a Rede Estadual por cerca de dez anos. Foi em 2023, na gestão Eduardo Leite, que a seleção voltou a acontecer, com 1.500 vagas ofertadas. Agora, em 2025, com mais de 41,5 mil inscritos, o maior certame da história da Secretaria da Educação (Seduc) amplia significativamente essa oferta, disponibilizando seis mil vagas em 24 especialidades, abrangendo todas as regiões do Estado. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Orientações para o dia da prova

As provas ocorrerão no turno da tarde, com duração de quatro horas. Os portões abrem às 13h e fecham às 14h. É fundamental que os candidatos se organizem para chegar com antecedência ao local, evitando atrasos que possam comprometer a participação.

No dia da aplicação, os candidatos deverão portar documento oficial com foto, Cartão de Informação do Candidato impresso e caneta esferográfica transparente, azul ou preta. Para outras informações, os interessados devem verificar no site da banca organizadora .


Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Educação Há 8 horas

MEC publica edital para oferta de vagas remanescentes do FIES

Cursos ofertados devem possuir avaliação positiva
Educação Há 11 horas

Fies/2025: MEC define regras para oferta de vagas remanescentes

Faculdades privadas podem aderir ao programa de 1º a 8 de outubro

 -
Educação Há 12 horas

Inscrições para prêmio que destaca ações pedagógicas em educação antirracista vão até 1º de outubro

Até 1º de outubro, professores, membros de equipes diretivas e estudantes da Rede Estadual de ensino podem se inscrever no prêmio Dra. Petronilha B...

 -
Educação Há 13 horas

Abertas, até 1º de outubro, as inscrições para o prêmio Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva

Até 1º de outubro, professores, membros de equipes diretivas e estudantes da rede estadual de ensino podem se inscrever no prêmio Dra. Petronilha B...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 13 horas

Estudantes de baixa renda de curso de medicina terão ajuda do governo

Resolução que cria o PBP-PMM está publicada no DOU desta segunda-feira

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.5 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h23 Nascer do sol
18h31 Pôr do sol
Quarta
22° 10°
Quinta
23° 11°
Sexta
23° 11°
Sábado
24° 11°
Domingo
21° 14°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

Presidente da CPMI do INSS decreta prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa
Política Há 4 horas

Relator da CPMI pede prisão preventiva de sócio do "Careca do INSS
Internacional Há 4 horas

"Tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir", diz Lula
Saúde Há 7 horas

Governo inaugura centro cirúrgico e setor de endoscopia e colonoscopia do Hospital São Pedro, em Garibaldi
Economia Há 7 horas

Latam anuncia compra de 24 aviões da Embraer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,05%
Euro
R$ 6,30 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 639,345,24 +0,21%
Ibovespa
145,109,25 pts -0.52%
Mega-Sena
Concurso 2917 (20/09/25)
06
19
38
41
46
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6833 (22/09/25)
03
07
09
22
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3493 (22/09/25)
02
03
04
05
06
10
11
13
15
16
19
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2826 (22/09/25)
09
10
15
16
17
24
25
26
31
32
41
42
45
48
71
72
79
84
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2863 (22/09/25)
05
40
41
46
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias