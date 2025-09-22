Secretaria da Educação confirma mais de 41,5 mil inscritos no concurso para professores da Rede Estadual

Os mais de 41,5 mil candidatos inscritos no concurso público para professores da Rede Estadual já podem acessar, no site da banca organizadora , o deferimento das inscrições pós-recurso, o relatório de densidade demográfica por cargo e o cartão de confirmação com o local de realização das provas. O processo seletivo terá provas objetiva e de redação aplicadas no próximo dia 28 de setembro, em 30 cidades do Estado.

As áreas de Educação Especial, História, Biologia, Educação Física, Matemática e Língua Portuguesa concentram o maior número de candidatos. Entre as coordenadorias regionais, destacam-se a 1ª CRE (Porto Alegre), a 5ª CRE (Caxias do Sul), e a 2ª CRE (Santa Maria).

Maior concurso da história

Antes, o Rio Grande do Sul ficou sem realizar concurso público para a Rede Estadual por cerca de dez anos. Foi em 2023, na gestão Eduardo Leite, que a seleção voltou a acontecer, com 1.500 vagas ofertadas. Agora, em 2025, com mais de 41,5 mil inscritos, o maior certame da história da Secretaria da Educação (Seduc) amplia significativamente essa oferta, disponibilizando seis mil vagas em 24 especialidades, abrangendo todas as regiões do Estado. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Orientações para o dia da prova

As provas ocorrerão no turno da tarde, com duração de quatro horas. Os portões abrem às 13h e fecham às 14h. É fundamental que os candidatos se organizem para chegar com antecedência ao local, evitando atrasos que possam comprometer a participação.

No dia da aplicação, os candidatos deverão portar documento oficial com foto, Cartão de Informação do Candidato impresso e caneta esferográfica transparente, azul ou preta. Para outras informações, os interessados devem verificar no site da banca organizadora .