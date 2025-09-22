Abertas, até 1º de outubro, as inscrições para o prêmio Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva

Até 1º de outubro, professores, membros de equipes diretivas e estudantes da rede estadual de ensino podem se inscrever no prêmio Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Promovido pelo governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), a iniciativa visa reconhecer ações pedagógicas em educação antirracista. As inscrições podem ser realizadas através do Portal da Educação a partir desta segunda-feira (22/9).

As ações pedagógicas participantes devem ser de autoria dos inscritos, tendo sido implementadas ou realizadas entre janeiro de 2022 e maio de 2025. A iniciativa deverá demonstrar alinhamento com os princípios de equidade racial e combate ao racismo, bem como com o Plano Estadual de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino das Histórias e das Culturas Afro-Brasileiras, Africanas e dos Povos Indígenas .

Serão consideradas iniciativas pedagógicas exitosas as práticas, ações e projetos com resultados positivos e significativos no contexto escolar. O edital contempla três categorias de ações pedagógicas.

Ações de Gestão Pedagógica

Destinada a membros da equipe diretiva com projetos focados na gestão escolar, implementação de políticas educacionais e melhoria do ambiente escolar. Os grupos inscritos nessa categoria podem ser compostos por, no máximo, cinco membros.

Ações Pedagógicas de Docentes

Voltada a projetos realizados por professores de todas as etapas e modalidades de ensino, com foco na melhoria das práticas pedagógicas e no desenvolvimento curricular. Nessa categoria, são permitidos grupos de até dez membros.

Ações Pedagógicas Estudantis

Destinada a projetos elaborados por estudantes de todas as etapas e modalidades de ensino estadual, contando com um docente responsável, e envolvendo a participação ativa dos estudantes na criação e execução de iniciativas educacionais e comunitárias. Os grupos inscritos nessa categoria podem ter até dez membros, sendo um deles, obrigatoriamente, o professor orientador.

Os critérios de avaliação de cada categoria podem ser consultados na íntegra no edital e contemplam itens como:

Promoção da inclusão

Valorização da diversidade

Sustentabilidade e replicabilidade

Premiação

Os participantes que tiverem suas ações pedagógicas selecionadas serão homenageados em uma cerimônia especial durante o 3º Encontro Estadual de Educação Antirracista 2025. No evento, serão concedidas menções honrosas para os 1º, 2º e 3º lugares em cada categoria. Os autores das iniciativas selecionadas ganharão uma viagem intercultural com finalidade educativa, de acordo com a classificação:

1º lugar- uma viagem para um país africano

2º lugar- uma viagem para o Quilombo dos Palmares, em Alagoas

3º lugar- um percurso negro em Porto Alegre, bem como a oportunidade de participar de um evento nacional de educação antirracista

A divulgação do resultado preliminar da premiação será em 21 de outubro, com período para recursos entre 22 e 28 do mesmo mês. O resultado final será divulgado no dia 3 de novembro. Todas as publicações oficiais estarão disponíveis no site oficial da Seduc.