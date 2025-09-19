Sábado, 20 de Setembro de 2025
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Santa Catarina lança a primeira edição da Estação Primavera e reforça o turismo como matriz econômica do estado

Foto: Leo Munhoz / SECOMDando continuidade ao projeto de ampliar o fluxo turístico durante todo o ano, o Governo de Santa Catarina lançou oficialme...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/09/2025 às 22h46
Santa Catarina lança a primeira edição da Estação Primavera e reforça o turismo como matriz econômica do estado
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Dando continuidade ao projeto de ampliar o fluxo turístico durante todo o ano, o Governo de Santa Catarina lançou oficialmente a 1ª edição da Estação Primavera, iniciativa que celebra as tradicionais festas típicas do estado, entre elas a Oktoberfest, a Marejada, a Tirolerfest e a Fenarreco. Esta é a primeira vez que o governo estadual consolida a estratégia de impulsionar o turismo nesse período de forma estruturada, reconhecendo o setor como uma das principais matrizes econômicas catarinenses.

“Desde que assumi o governo, o Turismo teve e segue tendo uma atenção especial. É um setor extremamente importante respondendo por 12,6% do PIB estadual. E é por meio do turismo que estamos destacando as potencialidades de Santa Catarina, destacando os atrativos de cada região do Estado, nas quatro estações do ano. Desta vez o nosso foco é a primavera, estação que concentra as nossas festas tradicionais. Por isso, estou muito feliz de estar aqui, em Treze Tílias, celebrando o lançamento da Estação Primavera”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O evento de lançamento ocorreu em Treze Tílias, conhecida como a cidade mais austríaca do Brasil e palco da tradicional Tirolerfest. A escolha do município reforça o propósito de dar visibilidade a regiões além do Litoral, valorizando o Meio-Oeste catarinense e destacando sua cultura, tradição e potencial turístico. Além da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), as forças de segurança marcaram presença para apresentar as ações que garantem que Santa Catarina siga sendo o estado mais seguro do país, fator que fortalece sua atratividade turística.

Durante a cerimônia, foram realizadas entregas importantes. Entre elas, o Calendário de Eventos do Estado, compromisso previsto no plano de governo, que reúne e organiza os principais eventos turísticos de Santa Catarina, distribuídos pelas diferentes regiões e alinhados às demandas dos visitantes. Outra inovação apresentada foi a CAT (Central de Atendimento ao Turista), uma assistente virtual baseada em inteligência artificial que, via WhatsApp, orienta turistas com informações sobre rotas, dicas de cidades, curiosidades e serviços.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Estamos vivendo um novo momento para o turismo em Santa Catarina. Com a Estação Primavera, unimos nossas festas típicas, nossa diversidade cultural e nossa segurança para mostrar que o estado está preparado para receber turistas o ano inteiro. É mais um passo para consolidar o turismo como um dos motores da economia catarinense e também como o estado das festas da primavera no Brasil”, destacou a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

Com o lançamento da Estação Primavera, o Governo do Estado de Santa Catarina mais uma vez reforça seu compromisso de valorizar a cultura catarinense em todas as estações, fortalecer o turismo regional e se consolidar como destino de excelência para visitantes nacionais e internacionais.

Operação Estação Primavera da PMSC reforça segurança nas Festas de Outubro

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) participou na tarde de sexta-feira, 19, do lançamento da Operação Estação Primavera 2025, em Treze Tílias. O evento, organizado pelo Governo do Estado, ocorreu na Sociedade Cultural Artística Papuan e marcou também o início da Operação Festas de Outubro.

Durante a solenidade, a PMSC apresentou medidas voltadas à segurança de moradores e turistas nesta época do ano, período marcado por festividades em diferentes regiões catarinenses. As ações contemplam reforço de efetivo, fiscalização de trânsito e policiamento ostensivo.

As ações terão atenção especial nas tradicionais festas, como a Oktoberfest, em Blumenau e Itapiranga, a Fenarreco, em Brusque, a Marejada, em Itajaí, a Festa do Imigrante, em Timbó, a Heimatfest, em Forquilinha, e a Bierville, em Joinville, entre outras.

A Operação também fará o policiamento de fiscalização de trânsito nas vias catarinenses, em especial, quanto ao uso de álcool ao volante e o combate ao crime.

“A Polícia Militar, em parceria com o Governo do Estado, está preparada para garantir a tranquilidade e a segurança de todos que participam das festividades em Santa Catarina. Nosso compromisso é a preservação da ordem pública e oferecer proteção tanto aos moradores quanto aos visitantes”, destacou o comandante-geral da PMSC, coronel Emerson.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
iStock / Cristian Lourenço
Turismo Há 3 dias

Litoral Norte de SP enfrenta efeitos crescentes das mudanças climáticas

São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela vivem sob ameaça da elevação do mar, erosão costeira e chuvas cada vez mais intensas, apontam estu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 semanas

Santa Catarina registra aumento de 66,45% de turistas estrangeiros em 2025

Foto: Roberto Zacarias / SECOMSanta Catarina registrou um resultado histórico no turismo internacional em 2025. Entre janeiro e agosto, chegaram ao...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 semanas

Santa Catarina celebra um ano do voo direto para Lisboa com ações pelo estado

Foto: Eduardo Valente / GOVSCSanta Catarina comemora o primeiro ano do voo direto entre Florianópolis e Lisboa, uma rota que se consolidou como um ...

 Freepik/Banco de imagens
Turismo Há 3 semanas

Cresce a busca de brasileiros por cidadania portuguesa

Os números do Instituto dos Registos e Notariado (IRN) de Portugal refletem o interesse crescente dos brasileiros na nacionalidade portuguesa nos ú...

 Imagem de tonodiaz no Freepik
Turismo Há 3 semanas

Europa: Tratado de Schengen define cobertura de seguro

Seguro viagem é obrigatório para viajar para países da Europa; especialista da Vital Card fala sobre as especificidades do Tratado de Schengen e ex...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 31°
18° Sensação
1.39 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Domingo
33° 16°
Segunda
22° 17°
Terça
18° 10°
Quarta
19°
Quinta
22°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 1 hora

Brasil diz que irá monitorar novo ODS 18 para igualdade racial
Geral Há 1 hora

Receita apreende em dois navios no Rio carga de combustível irregular
Geral Há 1 hora

SP amplia período de redução do fornecimento de água para 10 horas
Acidente Há 2 horas

Motorista ferido em acidente na RSC-472 na noite desta sexta feira

Turismo Há 2 horas

Santa Catarina lança a primeira edição da Estação Primavera e reforça o turismo como matriz econômica do estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,15%
Euro
R$ 6,25 -0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 651,265,94 +0,03%
Ibovespa
145,865,11 pts 0.25%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6831 (19/09/25)
21
28
66
68
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3491 (19/09/25)
01
02
04
08
09
10
12
13
15
17
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2825 (19/09/25)
03
28
29
30
38
45
50
53
54
57
59
60
61
62
80
83
84
89
91
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2862 (19/09/25)
02
04
20
42
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias