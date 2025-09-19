Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral

As 2.320 escolas da Rede Estadual receberão um reforço histórico na alimentação escolar, com mais R$ 19 milhões em repasse extra, por meio do Progr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/09/2025 às 19h46
Governo Leite garante repasse extra de R$ 19 milhões para alimentação escolar e aumento em 54% para as escolas de tempo integral
-

As 2.320 escolas da Rede Estadual receberão um reforço histórico na alimentação escolar, com mais R$ 19 milhões em repasse extra, por meio do Programa Merenda Melhor. O depósito será feito no mês de outubro. Além disso, as escolas de tempo integral terão um aumento de 54,6% na verba destinada à merenda para o ano de 2026, passando de R$ 2,91 para R$ 4,50 por estudante. Com esse reajuste, o investimento total da merenda escolar projetado para 2026 será de R$ 180 milhões.

"E agora, para o final deste ano, também estamos colocando um valor extra para escolas que estão precisando dar um reforço nas suas merendas viabilizadas pelas equipes diretivas. A gente repassa os recursos para os diretores, que compram da agricultura familiar e movimentam a economia local, garantindo toda a capacidade nutritiva aos alunos. Nosso compromisso com a educação também envolve uma boa alimentação", destacou o governador Eduardo Leite.

O governo é o responsável pela maior parte do recurso destinado à merenda. Antes, o Estado era tradicionalmente responsável apenas pelo complemento da verba encaminhada pelo governo federal via Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Agora, o valor encaminhado pelo governo do Estado saltou de R$ 14,5 milhões em 2018, para os atuais R$ 172 milhões, em 2025, um aumento de quase 1.100% nos repasses estaduais.

O repasse garante condições para que as escolas ofereçam refeições quentes todos os dias e ampliem a compra de produtos da agricultura familiar, fortalecendo a economia local e promovendo a sustentabilidade. Em 2025, houve mudança no envio dos recursos da alimentação escolar, que passaram a ser organizados em oito parcelas, de fevereiro a setembro, cada uma correspondente a 25 dias letivos, até o ano de 2024 eram dez parcelas, correspondentes a 20 dias letivos.

Melhoria contínua na educação

Para Leite, os investimentos refletem diretamente no bem estar dos estudantes, sendo parte de uma estratégia de melhoria contínua na educação. “Um prato de comida quente e nutritiva na escola representa mais do que uma refeição de qualidade: é a garantia de que o aluno possa se concentrar, aprender e sonhar com o futuro. Essa injeção de recursos é fruto do esforço para colocar as finanças do Estado em ordem, com entendimento de que a educação está sempre no centro das nossas prioridades”, afirma. Na educação, área tratada como prioridade por Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

A titular da Secretaria da Educação (Seduc), Raquel Teixeira, acrescentou que os recursos adicionais também têm um impacto imediato na rotina das escolas e na economia local. “Muitos estudantes têm na merenda a principal refeição do dia. Investir cada vez mais na alimentação escolar significa dar condições de atender melhor as especificidades de cada escola, ampliando ainda as possibilidades de compras de produtos da agricultura familiar”, explica.

O cardápio da alimentação escolar na Rede Estadual é elaborado pelas nutricionistas da Seduc, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo PNAE. O planejamento das refeições e lanches prevê o uso de alimentos básicos, com o respeito aos hábitos locais e culturais além da tradição alimentar de cada comunidade escolar. Também existe um atendimento específico para estudantes com necessidades nutricionais, como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares. O mesmo cuidado se aplica ainda às especificidades de comunidades indígenas e quilombolas.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Live foi realizada no canal de Youtube TV Seduc RS e segue disponível na plataforma -Foto: Ascom Seduc
Educação Há 3 horas

Secretaria da Educação realiza live com orientações sobre escolha dos Itinerários Formativos

Com o objetivo de explicar aos estudantes e à comunidade escolar os detalhes sobre os Itinerários Formativos de Aprofundamento (IFA), a Secretaria ...

 -
Educação Há 9 horas

Inscrições para o Programa Aprende Mais - 1ª Série são prorrogadas até domingo (21)

A Secretaria da Educação (Seduc) estendeu até domingo (21/9) o prazo de inscrição no Programa Aprende Mais - 1ª Série. Os interessados em participa...

 -
Educação Há 14 horas

Governo repassa mais de R$ 12,3 milhões para bolsa de incentivo do Programa Todo Jovem na Escola

O governo do Estado realiza, ao longo desta sexta-feira (19/9), um novo repasse das bolsas de incentivo do Programa Todo Jovem na Escola (TJE). O i...

 -
Educação Há 1 dia

Feira virtual da Secretaria da Educação vai ajudar estudantes do Ensino Médio a escolher os percursos formativos para 2026

De 22 de setembro a 6 de outubro, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), promoverá a Feira dos Itinerários Formativos de ...
Educação Há 1 dia

Multilateralismo marca discursos na cúpula sobre alimentação escolar

Programa oferece alimentação a cerca de 466 milhões de crianças

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 31°
22° Sensação
1.81 km/h Vento
63% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Justiça Há 34 minutos

Justiça nega prorrogar patente de substância de caneta emagrecedora
Sistema prisional Há 1 hora

Grupo de Ações Especiais da Polícia Penal apresenta novos uniformes operacionais
Tecnologia Há 2 horas

IA já é utilizada por 28% dos bares e restaurantes
Política Há 2 horas

Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
Justiça Há 2 horas

PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,15%
Euro
R$ 6,25 -0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,116,83 +0,17%
Ibovespa
145,865,11 pts 0.25%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias