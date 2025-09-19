Sexta, 19 de Setembro de 2025
17°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador Eduardo Leite inaugura setor de hemodiálise na Santa Casa de Santa Vitória do Palmar

O governador Eduardo Leite e a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, inauguraram oficialmente, nesta sexta-feira (19/9), o setor de hemodiálise d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/09/2025 às 16h47
Governador Eduardo Leite inaugura setor de hemodiálise na Santa Casa de Santa Vitória do Palmar
Leite destacou a importância da celebração de conquistas que entregam mais qualidade de vida para a população -Foto: Mauricio Tonetto

O governador Eduardo Leite e a secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa, inauguraram oficialmente, nesta sexta-feira (19/9), o setor de hemodiálise da Santa Casa de Santa Vitória do Palmar, na Região Sul. A aquisição dos equipamentos necessários para a abertura do serviço foi viabilizada por meio de um repasse de R$ 1 milhão do governo do Estado, com recursos do Programa Avançar Mais na Saúde. Em Santa Vitória do Palmar, tem governo do Estado.

Antes da implantação do serviço, pacientes da região com doenças renais crônicas – especialmente aqueles que dependem de tratamento contínuo – precisavam se deslocar até 480 quilômetros, entre ida e volta, para realizar o procedimento. Com a entrega desta sexta-feira, os pacientes poderão ser atendidos em Santa Vitória do Palmar já na próxima semana.


Conquistas entregam qualidade de vida

Leite destacou a importância da celebração de conquistas que entregam mais qualidade de vida para a população. “Estamos celebrando aqui um Estado que tem superado enormes desafios e que conseguiu venceu um grave quadro de desequilíbrio nas contas públicas. A entrega desses equipamentos e do novo centro de hemodiálise é fruto de um esforço feito nos últimos anos, com reformas que realizamos e que abriram espaço para investimento em todas as regiões e reduzindo as distâncias que elas têm. Percorrer longas distâncias para buscar um serviço essencial tirava completamente a qualidade de vida dessas pessoas, que agora vão ter a oportunidade de acessar o tratamento perto de casa, com conforto e bom atendimento”, disse.

“Quando assumimos o governo em 2019, o Estado tinha R$ 1,2 bilhão de dívidas na saúde, com municípios, com hospitais, com fornecedores de medicamentos. Nós pagamos todas essas dívidas e abrimos espaço para investir. Com os recentes anúncios que fizemos, o Estado chega novamente à cifra de R$ 1,2 bilhão. Só que agora estamos falando em investimentos em todas as regiões do Rio Grande do Sul, inclusive aqui em Santa Vitória do Palmar”, salientou o governador.

População do Chuí também será beneficiada

De acordo com a prefeitura, até então o município era responsável pelo transporte dos pacientes até Rio Grande. Como o tratamento é realizado três vezes por semana, cada paciente enfrentava mais de seis horas de viagem, que, somadas às quatro horas de procedimento, totalizavam cerca de 30 horas semanais dedicadas exclusivamente ao tratamento. Além disso, o custo mensal com transporte ficava em torno de R$ 70 mil.

A aquisição dos equipamentos foi viabilizada por meio de um repasse de R$ 1 milhão do governo do Estado -Foto: Mauricio Tonetto
A aquisição dos equipamentos foi viabilizada por meio de um repasse de R$ 1 milhão do governo do Estado -Foto: Mauricio Tonetto

Além de Santa Vitória do Palmar, a população do Chuí também será beneficiada. Atualmente, muitos pacientes do município buscam atendimento na cidade de Rocha, no Uruguai, a cerca de 100 quilômetros da fronteira com o Rio Grande do Sul. Com o novo serviço, a distância até Santa Vitória do Palmar será inferior a 25 quilômetros, facilitando o acesso ao tratamento.


Ana Costa destacou a união de esforços para entregas de resultados para a população. “Nessa entrega do novo centro de hemodiálise vemos vontade política, investimento financeiro, mas sobretudo a vontade da comunidade, que nos une em prol do propósito que é cuidar das pessoas. Tenham a certeza de que nós estamos sempre perto de Santa Vitória, mesmo que a distância física crie a ilusão de que estamos longe. Estamos perto por meio de todos aqueles que constroem a saúde pública no município”, afirmou.

A secretária também lembrou que, nesta sexta-feira, o SUS está comemorando 35 anos de existência. “Tem melhor comemoração que essa? Não tem. Parabéns a esse SUS que é feito pelos trabalhadores, pelos prefeitos, pelo governador e por todos aqueles que acreditam que a população merece, sim, uma atenção integral, com equidade e qualidade, em cada canto desse nosso Estado”, destacou.

A previsão de início dos atendimentos é terça-feira (23/9). Em uma primeira etapa, a Santa Casa atenderá 13 pacientes residentes no município. O local possui capacidade para até 16 pessoas, em dois turnos, podendo chegar a 24 atendimentos com a abertura de um terceiro turno.

Equipamentos modernos

O recurso aplicado pelo governo do Estado permitiu que a Santa Casa adquirisse nove aparelhos de hemodiálise, responsáveis por realizar a filtragem do sangue, removendo toxinas, excesso de líquidos e sais minerais. O tratamento é indicado principalmente para pessoas com insuficiência renal grave. A verba também foi utilizada para a compra de um moderno sistema de purificação de água, composto por osmose reversa em duplo passo e tecnologia EDI (eletrodeionização).

Na hemodiálise, o sangue do paciente entra em contato com a água por meio de um filtro especial. Se essa água contiver impurezas – como metais, bactérias ou produtos químicos – pode causar sérios riscos à saúde. Por isso, ela precisa ser extremamente pura. A osmose reversa em duplo passo significa que a água passa duas vezes por um processo de filtragem com membranas especiais, garantindo uma limpeza mais profunda. Já a tecnologia EDI utiliza eletricidade para remover os últimos resíduos de sais e minerais que possam ter escapado da filtragem anterior. Esse sistema assegura que a água utilizada seja segura, confiável e livre de riscos para os pacientes.

Novo convênio assinado para equipar bloco cirúrgico

O governador ainda ressaltou a importância do propósito como pilar para a felicidade -Foto: Mauricio Tonetto
O governador ainda ressaltou a importância do propósito como pilar para a felicidade -Foto: Mauricio Tonetto

Além da inauguração do novo setor de hemodiálise, o governador assinou um novo convênio entre a Secretaria da Saúde e a Santa Casa de Santa Vitória do Palmar. Serão repassados R$ 527 mil, provenientes do Avançar Mais na Saúde, para a compra de equipamentos para o bloco cirúrgico.

O projeto contempla a aquisição de uma autoclave para esterilização de materiais e equipamentos cirúrgicos, um aparelho de anestesia, uma lavadora ultrassônica e uma mesa cirúrgica elétrica.

Leite ainda ressaltou a importância do propósito como pilar para a felicidade e para sua atuação à frente do Estado. “Eu não virei governador simplesmente para botar salário em dia ou para poder pagar as contas e estar com os balanços no azul. Eu me dispus a ser governador porque eu acreditava que o Rio Grande do Sul podia avançar para se tornar um Estado que melhora a vida das pessoas, que entrega mais qualidade de vida para elas”, concluiu o governador.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Saúde Há 2 minutos

Secretaria da Saúde confirma surto de doença meningocócica em Bento Gonçalves

A Secretaria da Saúde (SES), por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), emitiu um alerta para Bento Gonçalves, na região da Serra, ...

 © Antonio Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 2 minutos

35 anos do SUS: sistema é maior conquista social do país, diz ministro

Tempo de espera para consultas e exames é desafio histórico

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 18 minutos

SUS: 76% da população brasileira têm atendimento gratuito de saúde

Sistema faz 35 anos hoje e reúne 3,5 milhões de profissionais em ação

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 48 minutos

Governo do Estado autoriza início das obras de ampliação de leitos no Hospital Maice em Caçador

Foto: Leo Munhoz/SECOMO governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram nesta sexta-feira, 19, o termo de au...

 freepik
Saúde Há 4 horas

Deep Plane Facelift transforma cirurgia de rejuvenescimento

Cirurgião plástico explica a técnica de rejuvenescimento facial

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 31°
30° Sensação
1.79 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h27 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sábado
33° 16°
Domingo
22° 17°
Segunda
18° 10°
Terça
19°
Quarta
22°
Últimas notícias
Saúde Há 59 segundos

Secretaria da Saúde confirma surto de doença meningocócica em Bento Gonçalves
Cultura Há 1 minuto

Museu Histórico Farroupilha, em Piratini, recebe doação de lança histórica utilizada na Guerra dos Farrapos
Esportes Há 1 minuto

Conmebol anula 2º amarelo e libera Plata para defender o Flamengo
Saúde Há 1 minuto

35 anos do SUS: sistema é maior conquista social do país, diz ministro
Saúde Há 17 minutos

SUS: 76% da população brasileira têm atendimento gratuito de saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,24%
Euro
R$ 6,25 -0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 650,945,88 -1,70%
Ibovespa
145,838,44 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias