Deep Plane Facelift transforma cirurgia de rejuvenescimento

Cirurgião plástico explica a técnica de rejuvenescimento facial

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
19/09/2025 às 14h03
Com mais de 730 mil cirurgias realizadas por cirurgiões plásticos ao redor do mundo, o deep plane facelift é uma das técnicas mais avançadas de rejuvenescimento, indicada para quem busca resultados mais naturais e duradouros.

O cirurgião plástico Dr. Leandro H. Oshiro membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica explica que, ao contrário de métodos convencionais, que atuam apenas na pele, o deep plane reposiciona camadas mais profundas da face, incluindo músculos e ligamentos, garantindo um rejuvenescimento global sem a aparência "esticada". "Essa técnica permite corrigir de forma mais eficaz a flacidez, especialmente na região do terço médio do rosto, devolvendo volume e sustentação", completa o cirurgião.

Com o envelhecimento, estruturas faciais profundas sofrem um deslocamento gradual, contribuindo para o aspecto cansado e a perda dos contornos naturais do rosto, ou seja, é um processo de dentro para fora. A técnica em questão atua sobre esses planos internos, promovendo uma abordagem mais anatômica. "É como ajustar a base de um prédio: quando realinhamos a estrutura de suporte, conseguimos um resultado mais harmonioso e duradouro", destaca Dr. Oshiro.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) destaca que o procedimento pode ser indicado a partir dos 40 anos, estendendo-se a pacientes acima dos 70, conforme o grau de envelhecimento e a qualidade dos tecidos faciais. A realização deve estar restrita a cirurgiões plásticos habilitados e certificados, em ambiente hospitalar adequado, com infraestrutura que assegure suporte completo. Trata-se de uma intervenção que requer planejamento minucioso, profundo conhecimento anatômico e atuação de equipe multidisciplinar, fatores essenciais para preservar a segurança e o bem-estar do paciente.

A escolha pela técnica deve ser acompanhada da definição realista das expectativas, de uma avaliação criteriosa e da adesão rigorosa às orientações pré e pós-operatórias. Dessa forma, o resultado pode ser alcançado com naturalidade, alinhado aos princípios de segurança e confiança preconizados pela SBCP.

Embora possa ser feito em diferentes idades, os melhores candidatos são aqueles que já notam mudanças significativas, mas desejam manter uma aparência natural, sem sinais visíveis de intervenção cirúrgica. "Nosso objetivo não é transformar o rosto, mas restaurar sua estrutura, trazendo de volta as linhas que o tempo apagou", conclui o cirurgião.

