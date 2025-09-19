Sexta, 19 de Setembro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/09/2025 às 14h03
Secretaria de Estado da Saúde realiza a 13ª Mostra HumanizaSUS
Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Santa Catarina realizará, nos dias 23 e 24 de setembro, a 13ª Mostra HumanizaSUS e Educação Permanente em Saúde. O evento, com o tema “Humanização como princípio do SUS!”, será realizado na UNIVALI, em Biguaçu.

A Mostra tem como objetivo destacar as melhores práticas de humanização e educação permanente no Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado. O evento é uma iniciativa da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC), em parceria com o Colegiado da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e da Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS (Colegiado PNEPH/SC).

“O tema central desta edição ressalta a humanização como princípio fundamental do SUS, promovendo acolhimento, respeito e cuidado centrado nas necessidades de cada pessoa. O evento favorece a integração entre a formação profissional e as práticas de cuidado, fortalecendo as políticas públicas de saúde”, explica Aline Daiane Schlindwein, diretora da ESPSC.

Programação e trabalhos homologados
A programação completa e a lista dos trabalhos aprovados para a 13ª Mostra HumanizaSUS podem ser acessadas nos links abaixo:

Programação completa: https://esp.saude.sc.gov.br/images/2025/Programa%C3%A7%C3%A3o_13%C2%AA_Mostra_HumanizaSUS_.pdf

Lista de trabalhos homologados: https://esp.saude.sc.gov.br/images/2025/LISTA_DE_TRABALHOS_HOMOLOGADOS.pdf

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no Instagram @saude.sc

