Inscrições para o Programa Aprende Mais - 1ª Série são prorrogadas até domingo (21)

A Secretaria da Educação (Seduc) estendeu até domingo (21/9) o prazo de inscrição no Programa Aprende Mais - 1ª Série. Os interessados em participar da nova modalidade podem se cadastrar diretamente no Portal Educação RS , no qual encontram as informações completas do curso.

Destinada aos professores de Matemática das escolas que atuam na 1ª série do Ensino Médio, a iniciativa foi criada para fortalecer a aprendizagem dos estudantes e diminuir as lacunas de conhecimento.

O projeto oferece aos docentes uma trilha de formação específica e material didático de apoio para o trabalho em sala de aula, além da possibilidade de receber uma bolsa mensal de R$ 600. O foco na 1ª série do Ensino Médio é considerado estratégico, por se tratar de um período de transição para os alunos que chegam do Ensino Fundamental.

Metodologia

A metodologia do Aprende Mais - 1ª Série prevê que os professores dediquem de dois a três períodos semanais para aplicar as sequências didáticas propostas. As atividades foram estruturadas para serem trabalhadas de forma coletiva, em pequenos grupos ou individualmente, com o objetivo de consolidar as habilidades previstas para a série ao longo do terceiro trimestre de 2025.

O curso de formação para os professores, com oito horas de duração, será realizado de modo assíncrono e autoinstrucional, garantindo flexibilidade aos participantes. A aplicação do material em sala de aula está prevista para começar em 29 de setembro, com duração de oito semanas.

Potencialmente, a nova fase do Aprende Mais pode atender 3.658 professores e mais de 4 mil turmas na Rede Estadual. Entre os conteúdos que serão trabalhados, estão temas como potenciação e radiciação, funções, gráficos e equações de 1º grau.