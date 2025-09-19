FUE Long Hair dá naturalidade ao transplante de sobrancelhas

O transplante capilar de sobrancelhas é uma cirurgia de restauração capilar voltada à região dos supercílios, que utiliza fios do próprio paciente para reconstruir ou preencher falhas na área. A Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC) esclarece que é um procedimento simples com anestesia local.

Entre os transplantes fora do couro cabeludo, o de sobrancelhas representa 4% nos homens e cresceu de 11% em 2021 para 12,2% em 2024 nas mulheres, segundo os censos de 2022 e 2025 da International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS, Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar, em livre tradução).

A Dra. Luísa Groba, médica, dermatologista e especialista em doenças do cabelo e do couro cabeludo e na técnica FUE Long Hair, pontua que o transplante de sobrancelhas tem se tornado uma tendência em crescimento, sobretudo entre mulheres a partir dos 35 anos.

"O aumento significativo na procura pelo procedimento, uma cirurgia em que fios do couro cabeludo, com a raiz, são implantados um a um nas sobrancelhas, redesenhando o formato, reflete a busca por soluções personalizadas para autoestima e embelezamento facial", observa a dermatologista.

A especialista na técnica FUE Long Hair explica que a sigla em inglês significa Excisão de Unidade Folicular, um método de coleta de folículos capilares da área doadora — parte posterior e lateral do couro cabeludo. O termo long hair pode ser traduzido literalmente como cabelo longo.

"Essa técnica permite retirar fios já longos, sem cortar ou raspar. Isso traz mais previsibilidade no desenho, porque é possível posicionar cada fio visualizando imediatamente a direção e a curvatura", explica a médica.

Para a Dra. Luísa Groba, a técnica com fios longos permite resultados mais naturais e imediatos nas sobrancelhas. "Como é possível enxergar já no intraoperatório como a sobrancelha ficará, o procedimento evita surpresas, possibilita ajustes em tempo real e garante naturalidade".

Segundo a médica, diferentemente do transplante com fios raspados, em que o resultado só aparece após meses e existe o risco de os fios nascerem em direções ou ângulos incorretos, no caso da FUE long hair, a paciente sai da cirurgia com a sobrancelha formada.

Indicação cirúrgica e cuidados pré e pós-operatórios

Dra. Luísa Groba destaca que o transplante de sobrancelhas é indicado para pacientes com falhas ou ausência de fios devido a excesso de pinça, cicatrizes, doenças dermatológicas ou fatores genéticos, e pode ser realizado tanto em homens quanto em mulheres.

"Cada caso é personalizado. Nos homens, busca-se preservar a naturalidade masculina, enquanto nas mulheres podem ser destacados formatos mais definidos ou delicados. A cirurgia é contraindicada em casos de alopecia areata ou alopecias cicatriciais não controladas, por isso a avaliação médica é indispensável", comenta a médica.

Conforme detalha a dermatologista, cada tipo de fio representa um desafio técnico diferente. Os fios finos exigem cuidado na extração, pois cortam-se com facilidade, enquanto os fios grossos podem parecer artificiais se não forem bem posicionados e os fios encaracolados ou afro crescem curvos dentro da pele, tornando a extração e o implante mais complexos.

O tempo médio do procedimento varia de quatro a seis horas, geralmente realizado por uma equipe composta pelo cirurgião e três instrumentadores, utilizando equipamentos como microscópio, lupas cirúrgicas, motores de alta precisão, punches— instrumentos para extrair folículos sem danificar a raiz — especiais para fios longos e implanters — instrumentos para inserir os fios extraídos nas áreas receptoras.

Segundo a especialista, alguns cuidados pré e pós-operatórios são essenciais para garantir bons resultados com a técnica. No pré-operatório, é recomendado evitar cigarro e álcool, suspender medicações conforme orientação médica, realizar exames de rotina e preparar a pele quando necessário.

"Em caso de micropigmentação, a última sessão deve ocorrer pelo menos 30 dias antes. No pós-operatório, a paciente deve manter higiene cuidadosa, não coçar ou esfregar a área, evitar sol nas primeiras semanas e usar produtos cicatrizantes prescritos", esclarece Dra. Luísa Groba.

A médica ressalta que no pós-operatório também podem ser associados tratamentos tópicos, orais e procedimentos que estimulam o crescimento dos fios, sempre com acompanhamento médico.

Tecnologia e inovação cirúrgica

Para a dermatologista, a tecnologia é o que garante cirurgias cada vez mais seguras e naturais. Ela aponta que, recursos como lupas cirúrgicas e motores de alta precisão possibilitam resultados mais previsíveis e refinados, e que sem esses avanços, os transplantes não teriam chegado ao nível de excelência atual.

"O uso de micromotores, punchs e implanters de alta precisão permite extrair os fios de forma delicada, preservando raiz e haste. Isso reduz o trauma, aumenta a taxa de pega dos fios e garante posicionamento preciso — algo fundamental numa região tão delicada quanto as sobrancelhas", pontua a médica.

De acordo com a especialista, a técnica Long Hair, que começou a ganhar força nos últimos dois anos, é uma das maiores inovações. "Com as técnicas atuais, conseguimos resultados definitivos e naturais. Para o futuro, pesquisas em andamento em robótica, inteligência artificial e até bioengenharia capilar, como a clonagem de fios, prometem ampliar ainda mais as possibilidades".

A ABCRC alerta que a indicação para o transplante de sobrancelhas não é universal, e condições como doenças de pele, problemas hormonais ou alopecia sem áreas doadoras adequadas podem inviabilizar o procedimento, que deve sempre ser avaliado de forma individualizada.

"Ainda há poucos médicos que dominam a técnica Long Hair, porque exige maior habilidade e tem curva de aprendizado mais lenta. É importante reforçar que a cirurgia deve ser feita por médicos capacitados", finaliza a Dra. Luísa Groba.

Para mais informações, basta acessar a página oficial da Dra. Luisa Groba: https://luisagroba.com.br/