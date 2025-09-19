Governo do Estado inaugura revitalização da Emergência do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville

O Governo do Estado entregou nesta quinta-feira, 18, a revitalização da Emergência do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville. Com investimento de mais de R$ 1,8 milhão, incluindo emenda parlamentar, o setor foi ampliado e modernizado para otimizar fluxos e ampliar a capacidade de atendimento aos pacientes da região.

“Essa é mais uma das obras realizadas pelo Governo do Estado, seguindo a orientação do governador Jorginho Mello. Um exemplo é o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt: além da revitalização, que já foi entregue, há uma obra de cardiologia em andamento, em um investimento de mais de 9 milhões de reais, uma obra esperada há anos. Outras obras estão previstas para a unidade, com o objetivo de ampliar o número de leitos e o atendimento e, assim, trazer mais dignidade para quem é atendido e para quem trabalha no local,” destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

As obras da emergência foram executadas em 18 meses, em meio ao funcionamento do setor. O espaço passou por um grande processo de melhorias para assegurar mais conforto, segurança e eficiência na assistência prestada. A unidade conta com 79 leitos revitalizados.

Entre as intervenções estão a expansão das Salas Vermelha, de Estabilização, de Observação e de Isolamento, além da implantação da Sala de Classificação de Risco. A Farmácia Satélite e as salas para pacientes internados também foram ampliadas, enquanto os consultórios da Unidade de Dor Torácica e as áreas administrativas passaram por revitalização. O projeto contemplou ainda a reformulação da Recepção e da Sala de Acolhimento.

Foto: Reprodução/Secom SC

O ambiente recebeu ainda pintura, novo piso cerâmico, instalação de protetores de parede, sinalização atualizada, dispositivos de prevenção e combate a incêndio e controladores de acesso eletrônico. Do lado externo, foi construída uma cobertura para entrada de ambulâncias, as fachadas foram revitalizadas e as vagas de estacionamento reorganizadas.

A parede da Sala de Acolhimento foi decorada na temática Peter Pan. A decoração integra o Projeto Cores da Esperança, da Celesc, que transforma ambientes hospitalares em espaços mais acolhedores e humanizados, com artes criadas e doadas pelo artista Luciano Martins.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Uma obra que vai trazer benefícios com o atendimento dos pacientes, já que inclui a ampliação, a reforma da rede hidráulica, elétrica e da rede de gás medicinal. Tudo para proporcionar um atendimento seguro e de qualidade aos pacientes”, salientou a diretora do hospital, Aldilete Cardoso Alves Fantuci.

Com mais de 1,4 mil metros quadrados, a Emergência do Regional de Joinville é referência para o Norte e Nordeste de Santa Catarina, abrangendo 26 municípios. O local realiza cerca de 5 mil atendimentos por mês.

O Hospital Hans Dieter Schmidt também é destaque em assistência clínica, cirúrgica, cardiologia e psiquiatria. Oferece internação, atendimento ambulatorial, serviços de apoio diagnóstico e terapia (SADT), além de urgência e emergência em diversas especialidades. Toda a assistência é 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em regime de porta aberta, com atendimento humanizado, equipamentos modernos e funcionamento 24 horas.

Foto: Reprodução/Secom SC

Obras em andamento

Desde março, o hospital passa por reforma e ampliação do Setor Cardiológico, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2026. A ala, destinada a internações, terá aumento de 40 para 42 leitos. O investimento do Estado é de R$ 8,7 milhões, e atualmente os trabalhos avançam em várias frentes, incluindo assentamento e alvenaria.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no Instagram @saude.sc