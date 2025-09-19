Sexta, 19 de Setembro de 2025
Últimas notícias
Editorias
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
17
°C
31
°C
Tenente Portela, RS
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Jornal Província
Polícia l Trânsito
Cidades
Especiais
Geral
Esportes
Brasil
Direitos Humanos
Câmara
Tecnologia
CRIME ORGANIZADO
Câmara
Senado Federal
Câmara
Segurança Pública
Jornal Província
Educação
Geral
Senado Federal
Economia
Economia
Economia
Publicidade
Edição 1497 - 19 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Por:
Jonas Martins
Fonte:
Jornal Província
19/09/2025 às 08h40
Ler edição
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornal Província
Há 1 semana
Edição 1496 - 12 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 2 semanas
Edição 1495 - 05 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 3 semanas
Edição 1494 - 29 de Agosto de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 4 semanas
Edição 1493 - 22 de Agosto de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1492 - 15 de Agosto de 2025
Confira a edição dessa semana
Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín.
17°
Máx.
31°
26°
Sensação
2.75
km/h
Vento
42%
Umidade
0%
(0mm)
Chance chuva
06h27
Nascer do sol
18h29
Pôr do sol
Sábado
33°
16°
Domingo
22°
17°
Segunda
18°
10°
Terça
19°
7°
Quarta
22°
8°
Últimas notícias
Tecnologia
Há 1 minuto
Live aborda Cobrança 5.0 e uso de IA na recuperação de crédito
Tecnologia
Há 15 minutos
Nova tecnologia otimiza gestão orçamentária de RH
Internacional
Há 15 minutos
Trump ameaça cancelar licenças de TVs e rádios que criticam governo
Esportes
Há 16 minutos
De volta a Tóquio, Alison dos Santos é prata no Mundial de Atletismo
Entretenimento
Há 31 minutos
Festival "Dia de Rock" volta a BH para sua 2ª edição com programação gratuita
Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33
+0,36%
Euro
R$ 6,26
-0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00
+3,03%
Bitcoin
R$ 653,454,49
-1,44%
Ibovespa
145,610,13 pts
0.08%
Mega-Sena
Concurso 2916 (18/09/25)
05
11
16
27
40
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6830 (18/09/25)
27
28
30
34
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3490 (18/09/25)
02
03
04
07
08
11
13
14
15
16
18
19
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Votar
Publicidade
Editorias
Agricultura
Assistência Social
Brasil
Câmara dos Deputados
Cidades
Cultura
Direitos Humanos
Economia
Educação
Eleições 2024
Ver todas
Blogs e colunas
Artigos
Coluna do Zaca
Jalmo Fornari
Nilton Kasctin
Pavilhão Farroupilha
Percival Puggina
Ver todos
Links
Enquetes
Fale conosco
Galerias
Últimas notícias
Vídeos
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Ver todos
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados