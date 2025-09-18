Quinta, 18 de Setembro de 2025
Secretário da Saúde acompanha obras do novo Hospital de Araquari e debate atendimentos especializados

Foto: Victória Lopes O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, esteve nesta quinta-feira, 18, em Araquari para acompanhar o andamento das ob...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
18/09/2025 às 17h14
Secretário da Saúde acompanha obras do novo Hospital de Araquari e debate atendimentos especializados
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Victória Lopes

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, esteve nesta quinta-feira, 18, em Araquari para acompanhar o andamento das obras do novo hospital da cidade e discutir a possível vocação em Saúde Mental/Psiquiatria. Após entregue, a unidade hospitalar será um importante reforço para o atendimento dos pacientes do município e da região Norte, oferecendo assistência integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nosso objetivo é entender a obra e suas fases para abrir um diálogo. Queremos focar em parcerias e planejamento conjunto, na área de saúde mental, para atender as necessidades da população de Araquari e região e evitar que pacientes precisem se deslocar para outros municípios”, explica o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A previsão é que os trabalhos da primeira fase sejam concluídos em abril de 2026. O Hospital de Araquari, com mais de 7,8 mil metros quadrados, contará com 110 leitos, incluindo 10 de UTI e 20 leitos para Ala Psiquiátrica, cinco salas cirúrgicas, Centro de Diagnóstico por Imagem, Laboratório de Análises Clínicas, Centro de Especialidades e Pronto Atendimento 24 horas (UPA).

Durante a agenda, o secretário também se reuniu com representantes da Prefeitura de Araquari para debater avanços na saúde do município. A pauta incluiu a possibilidade de recursos e atendimentos especializados em saúde mental, com o foco em diminuir o déficit na região.

“Quero expressar gratidão ao Secretário Diogo por sua visita e pela oportunidade de apresentar as demandas da cidade. Agradeço também ao governador Jorginho Mello pelas cirurgias eletivas. Nosso principal foco é o futuro hospital, cuja obra está em andamento”, destacou o prefeito Gordo Jasper.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
