Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vítimas do Zika podem ser indenizadas ainda em setembro, diz ministro

Cerca de 1,6 mil crianças têm direito à indenização de R$ 50 mil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/09/2025 às 15h59

O governo federal espera começar a pagar ainda este mês as primeiras indenizações às famílias de crianças com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao vírus Zika .

Segundo o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, cerca de 1,6 mil crianças de todo o Brasil têm direito à indenização por dano moral de R$ 50 mil – valor que será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado entre 2 de julho deste ano e a efetiva data do pagamento da indenização.

As crianças receberão também uma pensão especial, mensal e vitalícia, equivalente ao teto dos benefícios pagos pela Previdência Social – hoje, equivalente a R$ 8.157,40. De acordo com Queiroz, a expectativa é que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) comece a pagar as pensões em outubro .

“Para isso, as mães estão se mobilizando a fim de cumprir os requisitos, que são simples”, afirmou o ministro a jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), onde foi entrevistado no programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação.

“Pedi pressa a todos setor do ministério para que a gente consiga fazer isso de forma breve, para poder ver a vida mudar para melhor das crianças e das mães."

Os requisitos citados pelo ministro constam da Lei nº 15.156 , de 1º de julho deste ano, e da Portaria Conjunta MPS/INSS nº 69 , publicada no Diário Oficial da União do último dia 8.

De acordo com o texto da portaria, a indenização e a pensão serão pagas apenas a pessoas nascidas no Brasil, com deficiência permanente decorrente da síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika.

A comprovação da condição de saúde será feita por meio de laudo de junta médica, que será analisado e homologado pela Perícia Médica Federal. Os requerimentos dos direitos devem ser entregues ao INSS , juntamente com os documentos de identificação, incluindo Cadastro de Pessoa Física (CPF), do requerente e do seu representante legal, bem como uma cópia do laudo emitido pela junta médica.

“Essa é uma vitória das mães, que há dez anos vêm lutando para criar seus filhos e, ainda assim, se mobilizaram e conseguiram aprovar esta lei no Congresso Nacional, em Brasília. Todas elas já participam de uma associação, são muito organizadas, e se comunicam [entre si]. Quando fui a Recife [estado que concentra cerca de 1/3 de todos os casos registrados no país] para tirar dúvidas e ouví-las, elas sugeriram algumas mudanças na portaria que a gente ainda vai fazer porque o objetivo do governo federal é acolher e garantir que todos [que têm direito] recebam, mas há alguns critérios [legais] obrigatórios que precisam ser cumpridos”, afirmou o ministro.

Entre 2015 e 2016, o Brasil enfrentou um surto de Zika, uma virose transmitida por meio da picada do mosquito Aedes aegytpi e que despertou a atenção da comunidade científica e da população em geral ao ser associada ao aumento de casos de microcefalia e outros quadros neurológicos graves, especialmente em estados do Nordeste, como Pernambuco e Paraíba .

Em fevereiro de 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) chegou a classificar a epidemia como uma Emergência de Saúde Público de Importância Internacional. Passado algum tempo, o número de casos e o espaço dedicado ao tema pela mídia começaram a diminuir, embora as crianças afetadas pela síndrome congênita e suas famílias continuem enfrentando uma dura rotina de cuidados especiais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 43 minutos

Estudo busca eliminar transmissão vertical de vírus que causa leucemia

Pesquisa vai acpanha 516 gestantes infectadas pelo HTLV-1

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Há 1 hora

Autismo: nova linha de cuidado pede teste a partir dos 16 meses

Nova linha de cuidado para TEA foi lançada pelo Ministério da Saúde

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

Secretário da Saúde acompanha obras do novo Hospital de Araquari e debate atendimentos especializados

Foto: Victória Lopes O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, esteve nesta quinta-feira, 18, em Araquari para acompanhar o andamento das ob...

 -
Saúde Há 5 horas

Governador Eduardo Leite visita Santa Vitória do Palmar e inaugura setor de hemodiálise na Santa Casa local na sexta (19)

O governador Eduardo Leite inaugura, na sexta-feira (19/9), o setor de hemodiálise da Santa Casa de Santa Vitória do Palmar. A abertura do serviço ...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Consulta pública avalia inclusão de vacina contra herpes zóster no SUS

Proposta da Saúde prevê imunização de idosos a partir de 80 anos

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
2.05 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 minuto

Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos
Senado Federal Há 2 minutos

Presidente da CPMI nega aplicação de medidas contra Nelson Wilians
Geral Há 2 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
Entretenimento Há 15 minutos

Festa de Flores e Morangos terá entrada solidária
Câmara Há 16 minutos

CPMI reforça investigação a suspeitos por descontos fraudulentos de aposentados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,08%
Euro
R$ 6,25 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,427,23 +1,32%
Ibovespa
145,499,48 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias