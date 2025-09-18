Governador Eduardo Leite visita Santa Vitória do Palmar e inaugura setor de hemodiálise na Santa Casa local na sexta (19)

O governador Eduardo Leite inaugura, na sexta-feira (19/9), o setor de hemodiálise da Santa Casa de Santa Vitória do Palmar. A abertura do serviço foi possível após o governo do Estado repassar R$ 1 milhão para a compra dos equipamentos. O ato será realizado às 11h30 e terá a participação da secretária-adjunta da Saúde, Ana Costa.

Com a implantação do serviço, pacientes da região com doenças renais crônicas que antes precisavam se deslocar por até 480 quilômetros, entre ida e volta, para realizar o procedimento, terão acesso mais próximo e seguro ao tratamento. O início dos atendimentos está previsto para terça-feira (23/9).

Com recursos do Programa Avançar Mais na Saúde, o hospital adquiriu nove aparelhos de hemodiálise, que realizam a filtragem do sangue, e um sistema de osmose reversa, maquinário que faz a purificação da água usada no tratamento.

Aviso de pauta

O quê: governador Eduardo Leite inaugura setor de hemodiálise da Santa Casa de Santa Vitória do Palmar

Quando:sexta-feira (19/9), às 11h30

Onde: Santa Casa de Santa Vitória do Palmar (Rua Mirapalhete, 724, Centro)