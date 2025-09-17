Quarta, 17 de Setembro de 2025
Escolas selecionadas têm até terça-feira (23) para enviar atas de adesão ao Ensino Médio em Tempo Integral

As escolas da Rede Estadual selecionadas na primeira fase para implementação do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) têm até a próxima terça-feira...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/09/2025 às 17h38
As escolas da Rede Estadual selecionadas na primeira fase para implementação do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) têm até a próxima terça-feira (23/9), para enviar a ata de adesão da comunidade escolar. O documento deve ser encaminhado por meio do formulário eletrônico disponibilizado às direções das instituições consideradas aptas, que atenderam aos critérios técnicos definidos, como infraestrutura adequada, espaço físico para acolhimento dos estudantes e capacidade de oferta de cursos técnicos vinculados à carga horária escolhida, de 35 horas ou de 45 horas semanais.

“O envio da ata é uma etapa fundamental para dar legitimidade ao processo. Somente as escolas em que a comunidade escolar manifesta concordância poderão avançar para a implementação em 2026. É esse movimento que garante que o tempo integral seja construído de forma participativa e alinhada à realidade de cada instituição”, destacou chefe da Divisão de Educação Integral em Tempo Integral da Secretaria da Educação, Isabela Vieira.

O número de escolas da Rede Estadual que ofertam o EMTI saltou de 11, em 2018, para 303 escolas, desde o início da atual gestão do governador Eduardo Leite. Na educação, área tratada como prioridade, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade. No modelo, o Projeto de Vida dos estudantes ocupa lugar central, articulado a atividades eletivas que valorizam seus interesses, à oferta de quatro refeições diárias e a uma jornada ampliada, que potencializa o protagonismo juvenil e o aprendizado.

Cursos técnicos em destaque

Todas as escolas que avançarem para a implementação terão cursos técnicos integrados ao currículo, ofertados de acordo com a carga horária escolhida. Dentre os cursos que poderão ser ofertados pelas instituições aptas estão Administração, Planejamento e Controle da Produção, Agronegócio, Marketing, Meio Ambiente e Agroindústria.

Essa oferta garante que os estudantes, além da formação geral, possam desenvolver competências técnicas e profissionais alinhadas às vocações de cada região, ampliando as oportunidades de inserção no mundo do trabalho e de continuidade dos estudos.

Benefícios do modelo

O EMTI amplia o tempo de permanência dos estudantes na escola, garantindo jornada mínima de 35 horas semanais e integrando disciplinas da formação geral com projetos de vida, eletivas, clubes de protagonismo e cursos técnicos. Dados de avaliações externas já comprovam que os alunos do tempo integral apresentam resultados superiores em Matemática e Língua Portuguesa, além de menor evasão e maiores chances de ingresso no Ensino Superior e no mercado de trabalho.

Após a análise das atas, a relação final das escolas que efetivamente implementarão o EMTI em 2026 será divulgada no dia 25 de setembro. A consolidação dessa etapa é essencial para garantir o planejamento da rede, a organização das equipes escolares e a oferta dos cursos técnicos previstos.

Mais informações sobre o modelo estão disponíveis no Portal Tempo Integral .

Texto: Ascom/Seduc
Edição: Secom

