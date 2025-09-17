Secretário da Saúde visita Hospital São Roque, em Morro da Fumaça e se reúne com gestores para debater melhorias para a região Sul

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

Nesta segunda-feira, 15, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, esteve em Morro da Fumaça para uma visita técnica ao Hospital de Caridade São Roque (HCSR). A instituição, que integra a rede estadual, participa do Programa de Valorização dos Hospitais, iniciativa que mais do que dobrou os recursos destinados a unidades filantrópicas e municipais em Santa Catarina.

Acompanhado por profissionais da instituição, o secretário conheceu os espaços do hospital, que recentemente recebeu um repasse do Governo de Santa Catarina no valor de R$ 250 mil para a substituição de aparelhos de ar-condicionado.

“O Hospital de Caridade São Roque é importante para a região carbonífera, um parceiro do Governo que vem ampliando sua capacidade de atendimento. Nesta visita, pudemos perceber os avanços conquistados e reiterar o compromisso do Estado para que cada vez mais essa estrutura seja melhorada”, destacou Diogo Demarchi.

O diretor-geral do HCSR, José Luiz Maurício Pereira, ressaltou a relevância da presença do representante estadual. “É uma satisfação receber o secretário, que sempre se coloca à disposição para nos ajudar. A visita é ótima para conferir o que estamos construindo, já que foram liberadas várias emendas para a nossa instituição”, afirmou.

Entidade beneficente e sem fins lucrativos, o Hospital de Caridade São Roque conta com mais de 130 leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade oferece atendimento de urgência e emergência, internações nas áreas médica, cirúrgica, pediátrica, psiquiátrica e obstétrica, além de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico.

Ainda durante a agenda na região, o secretário da Saúde esteve em Sangão para uma reunião com os 18 secretários de saúde da Associação dos Municípios Região de Laguna (Amurel) e também participou de um encontro com representantes da Regional de Saúde de Criciúma, do Hospital São José e do Hospital Materno Infantil Santa Catarina. O objetivo foi acompanhar a situação de pactuações anteriores e discutir novas estratégias para fortalecer a política pública de saúde.

“Me reuni para ouvir as demandas, as prioridades e o andamento de acordos firmados, visando melhorar a capacidade de atendimento e as ações que são realizadas nos territórios. Os municípios da AMUREL têm gestores muito atuantes, e esse diálogo é a marca do governo Jorginho Mello, estar próximo para levar cada vez mais atendimento digno para a população”, reforçou o secretário Diogo Demarchi.

