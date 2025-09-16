Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gestão hospitalar: um novo olhar à saúde mental dos médicos

Thiago Simões Leite, da Medplus, destaca que o cuidado com o corpo clínico impacta na segurança do paciente e na sustentabilidade do sistema de saúde

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
16/09/2025 às 19h44
Gestão hospitalar: um novo olhar à saúde mental dos médicos
Foto: Agência Saúde

O relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em colaboração com a Harvard T.H. Chan School of Public Health, Uma grande tempestade se forma no horizonte, recém-publicado, acende um alerta sobre o futuro da saúde nas Américas. O documento projeta que, entre 2020 e 2050, o impacto econômico combinado de doenças não transmissíveis e problemas de saúde mental pode custar ao Brasil cerca de US$ 3,7 trilhões em despesas e perda de produtividade.

Segundo Thiago Simões Leite, médico e gestor da Medplus, empresa especializada na gestão e terceirização de equipes médicas, esses dados macroeconômicos revelam uma crise silenciosa que já acontece dentro dos hospitais: o esgotamento da saúde mental dos próprios profissionais de saúde. "Observar o stress de colegas é uma realidade que me acompanha desde a residência. Hoje entendo que o bem-estar do médico impacta diretamente na qualidade do atendimento e na segurança do paciente", afirma Leite.

A avaliação de Leite é validada por estudos que trazem um recorte profissional.  De acordo com a pesquisa Demografia Médica no Brasil 2023, realizada pela Faculdade de Medicina da USP com apoio do Conselho Federal de Medicina (CFM), quase 60% dos médicos brasileiros apresentam sintomas de esgotamento profissional, a Síndrome de Burnout. O estudo aponta que, entre os médicos com até 39 anos, um em cada quatro já recebeu diagnóstico de depressão.

"O relatório da OPAS quantifica em escala nacional o que gestores hospitalares e médicos vivenciam há muito tempo na linha de frente", afirma Thiago Simões Leite. "A 'grande tempestade' já apresenta seus primeiros sinais nos corredores dos hospitais e o estudo é um chamado para agir. Ignorar essa realidade é um risco estratégico e financeiro para toda a cadeia de saúde".

A Medplus, que atua preenchendo lacunas de especialistas em hospitais da rede pública (SUS) e privada, observa o impacto direto de uma gestão de pessoas deficiente. “A alta rotatividade de profissionais e a dificuldade em reter talentos são, muitas vezes, sintomas de um ambiente de trabalho que não oferece o suporte necessário”, analisa o médico.

Olhar humanizado

Simões Leite acredita que a mitigação do problema passa por uma mudança de cultura organizacional, liderada pela gestão hospitalar que precisa ter um olhar humanizado. A OPAS aponta que cada dólar investido no tratamento da depressão e da ansiedade gera quatro dólares em benefícios econômicos, uma lógica que, para Leite, se aplica diretamente à gestão de pessoas na saúde. E ele aponta algumas frentes de atuação que podem ser adotadas nas unidades para se contrapor a essa realidade.

  1. Controle de escalas: planejamento de jornadas que permitam descanso adequado e garantindo previsibilidade.
  2. Apoio: implementar programas de apoio com canais de escuta acessíveis.
  3. Treinamento de líderes: capacitar coordenadores de equipes para identificar sinais de esgotamento e promover um ambiente de diálogo.
  4. Investimento em tecnologia: é importante reduzir a carga burocrática e otimizar fluxos de trabalho para que o médico possa se dedicar mais ao cuidado ao paciente.

“O trabalho da gestão deve se voltar cada vez mais para o humano. Precisamos usar as tecnologias para ganhar expertise em análise e entender as necessidades do hospital e do médico para criar uma sinergia que beneficie a todos, principalmente o paciente, resume Tiago Simões Leite. “Uma gestão inteligente de pessoas é a base para um cuidado em saúde de excelência e humanizado", conclui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Anvisa proíbe venda de azeite Los Nobles e de suplemento alimentar

Resolução foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União
Saúde Há 4 horas

Comissão vai avaliar inclusão da PrEP injetável no SUS

Atualmente, sistema oferece os medicamentos na forma de comprimido

 Foto: Divulgação HSA
Hospital Sto Antônio Há 8 horas

Hospital Santo Antônio realiza “Caminhada Pela Vida” no dia 27 de setembro

A caminhada terá aproximadamente 4 quilômetros de percurso, com início às 8h30.

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Há 9 horas

Cartão do SUS será unificado com dados de CPF do usuário

Pacientes sem CPF ainda continuam sendo atendidos pelo sistema

 A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou da cerimônia e destacou a importância dos investimentos na Santa Casa -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 1 dia

Santa Casa de Rio Grande recebe camas hospitalares importadas pelo governo Leite

A Santa Casa de Rio Grande recebeu, na segunda-feira (15/9), um lote com 196 camas hospitalares, em ato realizado no Terminal de Contêineres Tecon ...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
17° Sensação
2.26 km/h Vento
91% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Economia Há 1 hora

Estudos apontam caminho para descarbonizar a Petrobras
Direitos Humanos Há 2 horas

Conapir: governo e sociedade revisam políticas para igualdade racial
Economia Há 2 horas

Governo quer reduzir fila do INSS para até 45 dias
Justiça Há 2 horas

Fachin e Moraes convidam Lula para posse no STF
Câmara Há 2 horas

CPMI decide convocar esposa e filho do “Careca do INSS” para depor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,01%
Euro
R$ 6,28 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 655,184,25 +0,03%
Ibovespa
144,061,73 pts 0.36%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias