Etapas regionais do Concurso de Merendeiras chegam à reta final

Espalhando sabor e emoção pelas escolas da Rede Estadual, o Concurso de Receitas Nutrindo a Educação, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), já conta com 28 merendeiras classificadas para a final. As últimas duas vagas serão definidas nesta quarta-feira, (17/9), nas etapas da 20ª e da 18ª Coordenadorias Regionais de Educação, em Palmeira das Missões e Rio Grande, fechando a lista das 30 finalistas que disputarão o título estadual no dia 3 de dezembro, em Porto Alegre.

Em um formato que lembra programas de culinária, as finalistas irão preparar seus pratos ao vivo, divididas em dois grupos: 15 cozinham pela manhã e outras 15 à tarde. Cada receita será avaliada por uma comissão de jurados formada por especialistas em alimentação escolar, responsáveis por escolher os pratos que se destacam pelo sabor, criatividade, apresentação e uso consciente dos alimentos. As vencedoras receberão troféus, certificados e terão suas receitas publicadas em um e-book especial que reunirá os pratos e as histórias das merendeiras.

Valorização e reconhecimento

Desde abril, quando as inscrições foram abertas, o concurso movimenta escolas de todos os cantos do Estado. Ao todo, foram 297 receitas inscritas, cada uma representando uma escola da Rede Estadual. As etapas regionais se transformaram em verdadeiros eventos comunitários, onde familiares, colegas e gestores acompanharam a performance das merendeiras e torceram pelas candidatas.

A merendeira Janete Klein Genz, de São Luiz Gonzaga, com sua receita, bolo gourmet saudável - Foto: Divulgação/CREs

Mais do que escolher o melhor prato, o Nutrindo a Educação tem como principal objetivo valorizar o trabalho das merendeiras, profissionais que exercem um papel fundamental no dia a dia das escolas. São elas que, com cuidado e dedicação, preparam refeições que alimentam, fortalecem laços, transmitem segurança e criam memórias afetivas que os estudantes levam para a vida toda. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

“Esse concurso mostra que a merenda é muito mais do que um alimento servido no refeitório. Ela é cultura, afeto e aprendizado. Reconhecer as nossas merendeiras é reconhecer a importância da alimentação escolar como parte essencial da formação dos estudantes”, ressalta a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira.

Nas etapas regionais, receitas cheias de criatividade e identidade gaúcha já se destacaram no Masterchef das Merendeiras. Entre elas, o risoto suíno da Escola Bernardino Rodrigues Padilha, de Vacaria; o omelete com creme de espinafre da Escola Técnica 25 de Julho, de Ijuí; o escondidinho de aipim com legumes e charque da Escola João Wagner, de Morro Reuter; o carreteiro de entreveiro da Escola Senador Salgado Filho, de Alvorada; e o bolo gourmet saudável, elaborado na Escola Padre João Baptista Réus, de São Luiz Gonzaga.



Texto: Mariana Gomes/Ascom Seduc

Edição: Secom