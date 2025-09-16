Hospital Santo Antônio realiza “Caminhada Pela Vida” no dia 27 de setembro

No próximo dia 27 de setembro, o Hospital Santo Antônio convida a comunidade para a “Caminhada Pela Vida”, um evento que celebra seus 78 anos de fundação.

A iniciativa busca unir conscientização e qualidade de vida em uma ação coletiva, abordando a prevenção ao suicídio e a importância dos cuidados com a saúde do coração.

A caminhada, que terá um percurso de aproximadamente 4 quilômetros, começa às 8h30, com saída em frente ao Hotel Aracê. Ao longo do trajeto, a segurança e o bem-estar dos participantes serão prioridades.

Postos de assistência, com profissionais de saúde, enfermeiros e educadores físicos, estarão à disposição para dar apoio. O SAMU acompanhará todo o percurso para garantir segurança e atendimento imediato, caso seja necessário.

Percurso e Suporte aos Participantes

A jornada começa em frente ao Hotel Aracê e segue até a Cremolato. De lá, sobe a avenida em direção à Praça do Índio, contorna a praça e retorna à Praça do Índio.

O grupo segue pela avenida até a igreja e, em seguida, em direção à frente do Airton Senna. O retorno se dá pela avenida até o cruzamento do hospital com o Banrisul, descendo novamente até a frente do Hotel Aracê.

Para motivar os participantes, haverá distribuição de frutas e água ao longo do percurso. Todos que completarem a caminhada receberão medalhas de incentivo.

Setembro Amarelo e o Compromisso com a Vida

A “Caminhada Pela Vida” é parte da campanha Setembro Amarelo, que busca quebrar tabus e estimular a busca por ajuda profissional para a saúde mental.

Ao promover o evento, o Hospital Santo Antônio reforça seu compromisso com o bem-estar de toda a comunidade, destacando a necessidade de cuidar tanto da saúde física quanto da mental. A ação também envolve os colaboradores da instituição, reforçando a importância de um ambiente de trabalho saudável e acolhedor.