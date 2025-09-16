Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cartão do SUS será unificado com dados de CPF do usuário

Pacientes sem CPF ainda continuam sendo atendidos pelo sistema

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
16/09/2025 às 13h44
Cartão do SUS será unificado com dados de CPF do usuário
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O novo Cartão Nacional de Saúde (CNS), a partir de agora, passa a exibir nome e CPF no lugar do antigo número. A mudança foi anunciada nesta terça-feira (16) pelos ministérios da Saúde e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

A previsão é que 111 milhões de cadastros sejam inativados até abril de 2026 – desde julho, 54 milhões já foram suspensos. Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que pacientes sem CPF continuam sendo atendidos normalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Não estamos deixando ninguém para trás. As pessoas que não têm CPF ainda vão continuar a ser atendidas”, disse. “Não há sistema nacional de saúde público que tenha o volume, a diversidade e a complexidade dos dados que tem o SUS”, completou.

Higienização

Para tornar a unificação possível, a pasta iniciou uma espécie de limpeza da base de cadastros de usuários do SUS, conhecida como CadSUS. Desde então, os registros passaram de 340 milhões para 286,8 milhões de cadastros ativos.

Desse total, 246 milhões já estão vinculadas ao CPF, enquanto 40,8 milhões permanecem sem CPF, em fase de análise para inativação. O processo de higienização, de acordo com o ministério, alcança ainda cadastros inconsistentes ou duplicados.

“Estamos dando um passo muito decisivo para uma revolução tecnológica no Sistema Único de Saúde. Não é simples o que estamos fazendo”, avaliou Padilha, ao citar que o sistema nacional de saúde pública inglês, ao criar seu cartão de unificação, demorou 10 anos para conseguir implementar a ação.

Integração

A estimativa do governo é que 11 milhões de registros sejam inativados todos os meses, totalizando 111 milhões até abril de 2026. A meta é que, ao final da ação, a base de cadastros de usuários do SUS seja equivalente ao total de CPFs ativos na Receita Federal: 228,9 milhões.

O avanço, segundo o ministério, foi possível graças à interoperabilidade do CadSUS e da base de dados da Receita Federal, utilizando o CPF como identificador único do cidadão e viabilizando acesso a dados como histórico de vacinas e medicamentos garantidos no programa Farmácia Popular.

Usuários sem CPF

Em nota, a pasta informou ter estabelecido um cadastro temporário para cidadãos atendidos no SUS sem CPF, válido por um ano. A medida, de acordo com o comunicado, atende a situações em que a pessoa não consegue informar o CPF no momento do atendimento, como em casos de emergência.

“Após a alta ou regularização, é necessária a prova de vida e a inclusão do CPF”, destacou o ministério.

Populações que não utilizam CPF, como estrangeiros, indígenas e ribeirinhos, permanecem identificadas pelo Cadastro Nacional de Saúde, nomenclatura que vai substituir a expressão Cartão Nacional de Saúde “para reforçar que se trata de um registro secundário e complementar”, reforçou a pasta.

Bases de dados

O ministério informou que vai readequar todos os sistemas de informação do SUS para que passem a utilizar o CPF do paciente – a começar pelos mais utilizados por estados e municípios, como a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o prontuário eletrônico da atenção primária.

O calendário, segundo Padilha, será pactuado com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). O prazo para conclusão é dezembro de 2026.

Ainda de acordo com a pasta, o CadSUS será integrado à Infraestrutura Nacional de Dados (IND), coordenada pelo MGI. “A medida permitirá receber informações de outros ministérios e órgão, como IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] e CadÚnico [Cadastro Único], e compartilhar dados de saúde de forma segura, sem transferência integral da base”.

“A ação vai melhorar o monitoramento, combater o desperdício e fortalecer a gestão pública”, concluiu o ministério na nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou da cerimônia e destacou a importância dos investimentos na Santa Casa -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 21 horas

Santa Casa de Rio Grande recebe camas hospitalares importadas pelo governo Leite

A Santa Casa de Rio Grande recebeu, na segunda-feira (15/9), um lote com 196 camas hospitalares, em ato realizado no Terminal de Contêineres Tecon ...

 Imagem de Freepik
Saúde Há 22 horas

Cirurgias plásticas faciais estão entre as mais realizadas

De acordo com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Duprat, houve um “choque” causado pelos resultados artificiais e pacientes passaram a buscar rejuven...
Saúde Há 23 horas

Lei institui campanha para conscientização sobre câncer de pulmão

Mês de agosto será dedicado a esclarecimentos sobre sintomas da doença
Saúde Há 23 horas

Institutos de Saúde do Brics propõem fortalecimento de parcerias

Fiocruz representa o Brasil em evento que ocorre no Rio de Janeiro

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 3 dias

Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita

Presdente participou, hoje, de mutirão de saúde no hospital da UnB

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
26° Sensação
1.46 km/h Vento
49% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 2 minutos

Com Lauana Prado, Old Parr expande presença no universo sertanejo
Geral Há 2 minutos

Governo federal oferece ajuda em caso de ex-delegado executado em SP
Agricultura Há 2 minutos

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal beneficia mais de 140 estabelecimentos em SC
Transportes Há 2 minutos

Governador Eduardo Leite aprova liberação de recursos para obras no aeroporto de Santo Ângelo
Entretenimento Há 48 minutos

Caneca personalizada é um presente para diferentes ocasiões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,40%
Euro
R$ 6,29 +0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 655,315,73 +1,08%
Ibovespa
143,796,83 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias