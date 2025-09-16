Resultado das avaliações para promoções do magistério já está disponível

Os resultados da Avaliação Anual de Desempenho (AAD), referente ao efetivo exercício no ano de 2024, já estão disponíveis . Professores e Especialistas de educação que concorrem às promoções por merecimento podem consultar suas avaliações na plataforma Escola RS - Professor , na qual também poderão encaminhar eventuais recursos até 22 de setembro.

Os candidatos que desejarem entrar com recurso referente às notas da avaliação devem indicar o item avaliado a ser revisado e fundamentar as razões para a solicitação. A consulta das notas e o encaminhamento dos recursos podem ser realizados tanto pelo site do Escola RS - Professor quanto pelo aplicativo.

O período para julgamento dos recursos encaminhados pelos candidatos vai de 23 de setembro a 10 de outubro. O resultado final da Avaliação Anual de Desempenho será divulgado em 13 de outubro na plataforma Escola RS e nos canais oficiais da Secretaria da Educação (Seduc).

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.