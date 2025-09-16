Terça, 16 de Setembro de 2025
Resultado das avaliações para promoções do magistério já está disponível

Os resultados da Avaliação Anual de Desempenho (AAD), referente ao efetivo exercício no ano de 2024, já estão disponíveis . Professores e Especiali...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
16/09/2025 às 08h59
-

Os resultados da Avaliação Anual de Desempenho (AAD), referente ao efetivo exercício no ano de 2024, já estão disponíveis . Professores e Especialistas de educação que concorrem às promoções por merecimento podem consultar suas avaliações na plataforma Escola RS - Professor , na qual também poderão encaminhar eventuais recursos até 22 de setembro.

Os candidatos que desejarem entrar com recurso referente às notas da avaliação devem indicar o item avaliado a ser revisado e fundamentar as razões para a solicitação. A consulta das notas e o encaminhamento dos recursos podem ser realizados tanto pelo site do Escola RS - Professor quanto pelo aplicativo.

O período para julgamento dos recursos encaminhados pelos candidatos vai de 23 de setembro a 10 de outubro. O resultado final da Avaliação Anual de Desempenho será divulgado em 13 de outubro na plataforma Escola RS e nos canais oficiais da Secretaria da Educação (Seduc).

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
