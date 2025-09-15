Governo expande Programa Aprende Mais para professores da 1ª série do Ensino Médio

Para ampliar e reforçar as oportunidades de aprendizagem aos estudantes do Ensino Médio nas escolas estaduais, o governo, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), expandiu o Programa Aprende Mais. A iniciativa, com inscrições abertas a partir de terça-feira (16/9) no Portal Educação , é voltada à formação de professores de diferentes níveis de ensino, com foco em Língua Portuguesa e Matemática, e passa a contemplar também os docentes de Matemática que atuam na 1ª série do Ensino Médio.

A live de lançamento , realizada nesta segunda-feira (15/9), foi conduzida pela diretora do Departamento de Desenvolvimento Curricular da Educação Básica, Sherol dos Santos, e pela coordenadora de Ensino Médio, Katia Rocha, ambas da Seduc, com a participação da coordenadora de Soluções Educacionais do Instituto Unibanco, Mariana Bittar.

Trilha de formação

A nova modalidade oferece uma trilha de formação específica para esses professores, com possibilidade de bolsas mensais aos participantes no valor de R$ 600. “Este é um momento muito importante para a nossa rede. Marca uma nova etapa na recomposição das aprendizagens com foco em fortalecer a Matemática e garantir que nenhum estudante fique para trás”, ressalta Sherol.

O projeto busca auxiliar o trabalho em sala de aula, disponibilizando, além do curso, um material didático específico para o desenvolvimento das atividades. O planejamento das aulas está baseado em uma estratégia de recomposição de aprendizagem, por meio de sequências didáticas que devem ser aplicadas pelos professores, dedicando entre dois a três períodos semanais a esse movimento com os estudantes.

“Fizemos a opção por ter como foco a Matemática da 1ª série pois há uma transição importante nesta etapa entre o Fundamental e o Ensino Médio, além de percebermos uma defasagem acumulada em razão da pandemia e das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul nos últimos anos”, explica Katia Rocha.

Objetivo é consolidar as habilidades previstas

As atividades foram estruturadas para serem trabalhadas de modo coletivo, em pequenos grupos de estudantes ou em turma, e de maneira individual. Assim, o objetivo é consolidar as habilidades previstas para a primeira série do Ensino Médio ao longo do terceiro trimestre de 2025.

A seleção das aulas está fundamentada na Matriz de Referência, priorizando os eixos temáticos dos componentes de Matemática. O Aprende Mais - 1ª Série pode atender 3.658 professores regentes nessa área, com mais de 4 mil turmas ativas na Rede Estadual. O curso de formação, realizado de forma assíncrona e autoinstrucional, possui oito horas de duração.

A aplicação das atividades, com o uso do material didático, deve ocorrer ao longo de oito semanas em todas as turmas da 1 ª série do Ensino Médio, iniciando a partir do dia 29 de setembro. Entre os conteúdos previstos para as sequências didáticas, estão temas como potenciação e radiciação, funções, gráficos e equações de primeiro grau.

Sobre o Aprende Mais

OAprende Maisé uma política pública voltada para a recomposição da aprendizagem dos estudantes da Rede Estadual, com foco nos componentes curriculares de Matemática e Língua Portuguesa. Os professores dessas disciplinas, junto com mentores pedagógicos e supervisores escolares, podem participar de um conjunto de trilhas formativas, que tem o objetivo de auxiliar o trabalho em sala de aula.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. O foco do Aprende Mais também está voltado para as turmas concluintes em cada etapa de ensino da educação básica, ou seja, 5° e 9° do ensino fundamental e 3ª série do Ensino Médio.

A formação, nesse sentido, está estruturada em conteúdos teóricos e práticos. No caso dos professores, uma das principais metas é aprofundar o conhecimento a respeito dos recursos e potencialidades dos Cadernos de Aprendizagem Contínua. O material didático, desenvolvido pela Seduc, foi construído a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do Referencial Curricular Gaúcho (RCG), do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da Matriz de Referência 2025.