Segunda, 15 de Setembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo expande Programa Aprende Mais para professores da 1ª série do Ensino Médio

Para ampliar e reforçar as oportunidades de aprendizagem aos estudantes do Ensino Médio nas escolas estaduais, o governo, por meio da Secretaria da...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/09/2025 às 20h58
Governo expande Programa Aprende Mais para professores da 1ª série do Ensino Médio
-

Para ampliar e reforçar as oportunidades de aprendizagem aos estudantes do Ensino Médio nas escolas estaduais, o governo, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), expandiu o Programa Aprende Mais. A iniciativa, com inscrições abertas a partir de terça-feira (16/9) no Portal Educação , é voltada à formação de professores de diferentes níveis de ensino, com foco em Língua Portuguesa e Matemática, e passa a contemplar também os docentes de Matemática que atuam na 1ª série do Ensino Médio.

A live de lançamento , realizada nesta segunda-feira (15/9), foi conduzida pela diretora do Departamento de Desenvolvimento Curricular da Educação Básica, Sherol dos Santos, e pela coordenadora de Ensino Médio, Katia Rocha, ambas da Seduc, com a participação da coordenadora de Soluções Educacionais do Instituto Unibanco, Mariana Bittar.

Trilha de formação

A nova modalidade oferece uma trilha de formação específica para esses professores, com possibilidade de bolsas mensais aos participantes no valor de R$ 600. “Este é um momento muito importante para a nossa rede. Marca uma nova etapa na recomposição das aprendizagens com foco em fortalecer a Matemática e garantir que nenhum estudante fique para trás”, ressalta Sherol.

O projeto busca auxiliar o trabalho em sala de aula, disponibilizando, além do curso, um material didático específico para o desenvolvimento das atividades. O planejamento das aulas está baseado em uma estratégia de recomposição de aprendizagem, por meio de sequências didáticas que devem ser aplicadas pelos professores, dedicando entre dois a três períodos semanais a esse movimento com os estudantes.

“Fizemos a opção por ter como foco a Matemática da 1ª série pois há uma transição importante nesta etapa entre o Fundamental e o Ensino Médio, além de percebermos uma defasagem acumulada em razão da pandemia e das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul nos últimos anos”, explica Katia Rocha.

Objetivo é consolidar as habilidades previstas

As atividades foram estruturadas para serem trabalhadas de modo coletivo, em pequenos grupos de estudantes ou em turma, e de maneira individual. Assim, o objetivo é consolidar as habilidades previstas para a primeira série do Ensino Médio ao longo do terceiro trimestre de 2025.

A seleção das aulas está fundamentada na Matriz de Referência, priorizando os eixos temáticos dos componentes de Matemática. O Aprende Mais - 1ª Série pode atender 3.658 professores regentes nessa área, com mais de 4 mil turmas ativas na Rede Estadual. O curso de formação, realizado de forma assíncrona e autoinstrucional, possui oito horas de duração.

A aplicação das atividades, com o uso do material didático, deve ocorrer ao longo de oito semanas em todas as turmas da 1 ª série do Ensino Médio, iniciando a partir do dia 29 de setembro. Entre os conteúdos previstos para as sequências didáticas, estão temas como potenciação e radiciação, funções, gráficos e equações de primeiro grau.

Sobre o Aprende Mais

OAprende Maisé uma política pública voltada para a recomposição da aprendizagem dos estudantes da Rede Estadual, com foco nos componentes curriculares de Matemática e Língua Portuguesa. Os professores dessas disciplinas, junto com mentores pedagógicos e supervisores escolares, podem participar de um conjunto de trilhas formativas, que tem o objetivo de auxiliar o trabalho em sala de aula.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. O foco do Aprende Mais também está voltado para as turmas concluintes em cada etapa de ensino da educação básica, ou seja, 5° e 9° do ensino fundamental e 3ª série do Ensino Médio.

A formação, nesse sentido, está estruturada em conteúdos teóricos e práticos. No caso dos professores, uma das principais metas é aprofundar o conhecimento a respeito dos recursos e potencialidades dos Cadernos de Aprendizagem Contínua. O material didático, desenvolvido pela Seduc, foi construído a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do Referencial Curricular Gaúcho (RCG), do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da Matriz de Referência 2025.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 3 horas

Físico Luiz Davidovich vence prêmio da Academia Mundial de Ciências

Professor emérito da UFRJ receberá Prêmio TWAS Apex

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 10 horas

CNU 1: aprovados devem manifestar interesse em cargos até quinta-feira

Resultado de novas listas de espera será divulgado até 10 de outubro
Educação Há 14 horas

Inteligência artificial ameaça aprendizado da escrita, alerta autor

Para ele, perda da prática pode resultar em retrocesso imensurável

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo
Educação Há 1 dia

Sai lista de cursos superiores semipresenciais autorizados pelo MEC

São 456 cursos superiores de bacharelado, licenciatura e tecnológicos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Sem celulares, desempenho escolar e socialização melhoram no Rio

Notas dos alunos aumentaram depois da proibição

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
18° Sensação
3.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.07mm) Chance chuva
06h32 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Terça
27° 15°
Quarta
29° 15°
Quinta
24° 17°
Sexta
25° 17°
Sábado
26° 18°
Últimas notícias
Política Há 46 minutos

Lula critica imaginário racista que persiste no país
Tecnologia Há 1 hora

Empresas devem reforçar conformidade com LGPD para evitar sanções
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF lança pós em IA para advogados e curso de finanças
Justiça Há 1 hora

Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro
Tecnologia Há 2 horas

Robótica educacional ganha espaço em escolas brasileiras

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 649,538,91 -0,18%
Ibovespa
143,546,58 pts 0.9%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6826 (13/09/25)
07
09
10
34
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3486 (13/09/25)
02
06
07
08
09
10
11
12
16
17
18
19
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias