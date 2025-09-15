Santa Casa de Rio Grande recebe camas hospitalares importadas pelo governo Leite

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou da cerimônia e destacou a importância dos investimentos na Santa Casa -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A Santa Casa de Rio Grande recebeu, na segunda-feira (15/9), um lote com 196 camas hospitalares, em ato realizado no Terminal de Contêineres Tecon Rio Grande, no porto da cidade. O ato contou com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann. Os itens foram adquiridos com um investimento de R$ 2 milhões realizado pelo governo do Estado.

Novas camas e poltronas hospitalares

Cada uma das 196 camas hospitalares adquiridas pela Santa Casa teve custo unitário de R$ 9,2 mil, totalizando R$ 1,8 milhão. O investimento estadual destinado à instituição também contempla a compra de 196 poltronas reclináveis, atualmente em processo de aquisição, com valor individual de R$ 1,4 mil e custo total de R$ 279,7 mil.

“Os investimento na Santa Casa de Rio Grande demonstram que o governo do Estado, de fato, tomou a decisão de alocar recursos para valorizar a instituição e para que ela pudesse ofertar espaços e equipamentos aos cidadãos que permitissem um atendimento de qualidade, evitando deslocamentos para outros centros. A Santa Casa tem esse potencial de virada de página. Nós sempre, enquanto governo, acreditamos, no trabalho da equipe e dos diretores técnicos que aqui estão”, afirmou Arita.

Os equipamentos chegaram ao Estado após uma viagem de dois meses desde a Turquia, país de origem. A operação de importação dos equipamentos contou com benefícios como isenção de impostos e aproveitamento de mecanismos filantrópicos, o que permitiu à entidade adquirir camas hospitalares de alto padrão que fortalecem a qualidade no atendimento prestado.

Melhoria no atendimento

Destinadas exclusivamente às alas de internação clínica e cirúrgica do Sistema Único de Saúde (SUS), as novas camas hospitalares oferecem melhorias na qualidade do atendimento.

Antes, as camas antigas dessas unidades eram de ferro e dificultavam a acomodação de pacientes e acompanhantes. Agora, os novos modelos contam com design ergonômico, regulagem automatizada e foco em segurança, o que vai permitir mais conforto e auxiliar para uma rápida recuperação dos atendidos hospital.

Os novos equipamentos suportam até 250 quilos e contam com recursos como ajuste de altura, cabeceira móvel, extensão de leito, grades laterais retráteis e proteção contra lesões por pressão (escaras).

Além de maior conforto, os modelos possuem painéis de controle integrados, permitindo ajustes tanto pelos pacientes quanto pela equipe de enfermagem, com funções como bloqueio, comando de reanimação (RCP) e saída inteligente. Isso também aprimora as condições de trabalho e de manobra dos profissionais de saúde.

Ampliando o cuidado

O presidente da Associação de Caridade Santa Casa de Rio Grande, Renato Silveira, lembrou dos desafios pelos quais a instituição tem passado para manter suas atividades. “Cada melhoria reflete a sensibilidade, a dedicação e a visão estratégica de nossos parceiros, tornando possível transformar projetos em realidade e ampliar o cuidado com milhares de vidas. Esses investimentos vão além de recursos financeiros, pois representam o compromisso com a saúde da população e o fortalecimento do SUS. Agradecemos ao governo do Estado e à Secretaria da Saúde pelo apoio contínuo e pela confiança em nossa instituição”, salientou.

O ato simbólico de retirada das camas foi realizado no Terminal de Contêineres Tecon Rio Grande -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES



Referência para as regiões Sul e Pampa

A Santa Casa do Rio Grande é referência no atendimento pelo SUS, que representa 86% dos serviços prestados pela instituição. O hospital atende usuários de duas Coordenadorias Regionais de Saúde (3ª e 7ª), abrangendo as regiões Sul e Pampa, com população estimada em mais de um milhão de habitantes. A instituição conta com 296 leitos habilitados e atendimento 24 horas no pronto-socorro.

Visita ao Hospital Monporto

No final do dia, ainda em Rio Grande, Arita visitou o Hospital Monporto, onde assinou contrato com a diretoria da instituição para o oferecimento de cuidados integrados em saúde.

Investimentos estaduais

Nos últimos quatro anos, a Santa Casa de Rio Grande recebeu R$ 21,9 milhões em investimentos do governo estadual para convênios voltados à qualificação de espaços físicos e à aquisição de equipamentos.

Entre as principais entregas está o novo centro de diagnóstico por imagem (CDI), inaugurado em outubro de 2023, além de melhorias nas áreas de oncologia e no centro cirúrgico, com repasses que somam R$ 16,6 milhões, aplicados em obras e na compra de novos equipamentos, mobiliários e outros itens.

Investimentos do Avançar Mais na Saúde

Atualmente, outros dois projetos estão em execução com recursos do programa Avançar Mais na Saúde do governo do Estado. Um dos convênios, de R$ 2,3 milhões, vai reformar uma área de 800 metros quadrados para implantar o novo centro materno-infantil e o ambulatório de saúde da mulher, com ampliação das unidades de parto normal e de internação obstétrica e pediátrica. Atualmente, o convênio encontra-se em fase de adequações no projeto arquitetônico.

Também estão em andamento ações de infraestrutura, com a aquisição de um novo elevador, a ampliação da escada de acesso às unidades de internação e adequações previstas no Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI). Para essas melhorias, foram destinados R$ 907,9 mil pelo governo do Estado.



Convênios com a Santa Casa de Rio Grande

R$ 2.669.775,74 – aquisição de equipamentos para as unidades de diagnóstico por imagens e de oncologia e para o centro cirúrgico, entre os quais estão: aparelho de Raio-X, gerador, autoclave, mesas cirúrgicas, macas, poltronas, focos cirúrgicos, computadores, entre outros.





R$ 11.432.366,78 – reforma das unidades de diagnóstico por imagens (reforma no pavimento térreo, facilitando acesso), de oncologia (adequações a normas sanitárias, ampliação do número de poltronas para quimioterapia e modernização das salas de preparo dos quimioterápicos, de espera e de radioterapia), do centro cirúrgico (ampliação de quatro para cinco salas cirúrgicas), além de troca de pisos em áreas de leitos clínicos e cirúrgicos, reforma do telhado e de instalações elétricas.





R$ 2,5 milhões – aquisição de tomógrafo e de mamógrafo.





R$ 2.088.772 – aquisição de 196 camas hospitalares elétricas e 196 poltronas reclináveis para pacientes da internação.





R$ 907.915,91 – reformas para conformidade com o PPCI (em execução) como: aquisição de um novo elevador, ampliação da escada de acesso às unidades de internação e outras adequações previstas.





R$ 2.347.334,25 – reforma para implantação do novo centro maternoinfantil e do ambulatório de saúde da mulher (em fase de adequações no projeto arquitetônico).