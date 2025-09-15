Segunda, 15 de Setembro de 2025
Lei institui campanha para conscientização sobre câncer de pulmão

Mês de agosto será dedicado a esclarecimentos sobre sintomas da doença

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/09/2025 às 16h43

Lei publicada nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial da União institui a campanha Agosto Branco, que anualmente irá conscientizar a população sobre o câncer de pulmão.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de pulmão é a quarta neoplasia mais incidente no Brasil.

Nesse mês, serão realizadas campanhas de esclarecimento sobre os sintomas da doença em todas as suas fases, prognóstico e tratamento, bem como divulgação dos serviços de atenção à saúde de referência para o cuidado dos pacientes.

As iniciativas serão desenvolvidas pelas instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), em cooperação com entidades civis, conselhos e associações profissionais, além de instituições de ensino.

Agosto

Desde 1986, o dia 29 de agosto é considerado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Nessa data, são realizadas diversas ações para chamar atenção da população a respeito dos males do tabagismo, considerado uma doença grave, caracterizada pela dependência de nicotina. Estudo feito por pesquisadores da Fundação do Câncer aponta que o tabagismo responde por 80% das mortes por câncer de pulmão no Brasil.

Segundo o Inca, parar de fumar sempre vale a pena, em qualquer momento da vida, mesmo que o fumante já esteja com alguma doença causada pelo cigarro, como câncer, enfisema ou derrame.

Confira, a seguir, o que acontece com o organismo do fumante ao parar de fumar:

  • após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal;
  • após duas horas, não há mais nicotina circulando no sangue;
  • após oito horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza;
  • após 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor;
  • após dois dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida;
  • após três semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora;
  • após um ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade;
  • após 10 anos, o risco de sofrer infarto é igual ao das pessoas que nunca fumaram.

Quem deseja parar de fumar pode recorrer ao Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece tratamento gratuito para o tabagismo.

Consulte aqui a coordenação de controle do tabagismo da secretaria estadual ou municipal de Saúde de sua cidade para mais informações.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A secretária da Saúde, Arita Bergmann, participou da cerimônia e destacou a importância dos investimentos na Santa Casa -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 4 horas

Santa Casa de Rio Grande recebe camas hospitalares importadas pelo governo Leite

A Santa Casa de Rio Grande recebeu, na segunda-feira (15/9), um lote com 196 camas hospitalares, em ato realizado no Terminal de Contêineres Tecon ...

 Imagem de Freepik
Saúde Há 5 horas

Cirurgias plásticas faciais estão entre as mais realizadas

De acordo com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Duprat, houve um “choque” causado pelos resultados artificiais e pacientes passaram a buscar rejuven...
Saúde Há 6 horas

Institutos de Saúde do Brics propõem fortalecimento de parcerias

Fiocruz representa o Brasil em evento que ocorre no Rio de Janeiro

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita

Presdente participou, hoje, de mutirão de saúde no hospital da UnB
Saúde Há 3 dias

Fiocruz e Panamá vão ampliar a capacidade de produção de vacinas

Memorando de entendimento foi assinado nesta sexta-feira

