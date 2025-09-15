Segunda, 15 de Setembro de 2025
CNU 1: aprovados devem manifestar interesse em cargos até quinta-feira

Resultado de novas listas de espera será divulgado até 10 de outubro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/09/2025 às 12h58
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) promove nesta segunda-feira (15), às 16h (horário de Brasília), uma transmissão ao vivo no canal do MGI no YouTube para tirar dúvidas dos candidatos aprovados em lista de espera na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1), que precisam manifestar interesse nos cargos para continuar na fila de espera.

O prazo para que os candidatos aprovados em lista de espera no CNU 1 façam a declaração de interesse em continuar concorrendo às vagas de cada um dos cargos para o qual está habilitado terminará às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira (18), no horário de Brasília. A etapa é obrigatória para que os candidatos permaneçam na lista de espera, caso contrário, serão excluídos.

Os candidatos que tenham dúvidas poderão enviar os questionamentos previamente no perfil do MGI na rede social Instagram , ou diretamente no chat da live, no YouTube.

Lista de espera

Os aprovados que não manifestarem interesse no prazo serão retirados da lista de espera e não concorrerão em futuras convocações desta edição do concurso. O procedimento tem o objetivo de deixar na lista de espera somente os candidatos que ainda têm real interesse na vaga.

O Ministério da Gestão esclarece que a manifestação de interesse não gera direito adquirido à vaga, nem garante nomeação ou posse. Para conferir as vagas em que está em lista de espera, o aprovado deve acessar sua área do candidato no site do CPNU 1 .

O candidato deverá ter a conta Gov.Br de nível Prata ou Ouro e, dentro da plataforma Sou.Gov, precisará confirmar o interesse separadamente em cada cargo que aparece na lista de espera.

Para acelerar futuros procedimentos de nomeação e posse pelos órgãos participantes do concurso unificado, a recomendação é que aqueles que já têm certeza que não vão assumir a vaga respondam à manifestação de “não tenho interesse"

Até quinta-feira, o candidato pode mudar a escolha quantas vezes desejar.

Resultados

Com base nas manifestações de interesse dos candidatos, as novas listas de espera por vagas do CNU 1 serão divulgadas pelo Ministério da Gestão até 10 de outubro.

Todos os candidatos aprovados em lista de espera serão informados por e-mail cadastrado no ato de inscrição do concurso de 2024 e, também, receberão aviso por meio da caixa postal individual da plataforma Gov.Br.

