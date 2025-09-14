Vereador anuncia o início da reforma do ginásio de esportes em Coronel Bicaco

Em sua manifestação no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (8/9), o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) revelou que, em breve, começará a restauração completa do ginásio de esportes da Escola Estadual Cecília Meireles.

— Quero parabenizar a direção, bem como toda a comunidade escolar que teve uma solicitação de reforma do ginásio atendida. E, de forma imediata, terá início a obra — acrescentou.

De acordo com o progressista, o Governo do Estado investirá mais de R$ 1 milhão na reforma. — Sabemos que o ginásio é destinado à parte esportiva, e nosso Município merece muito isso — concluiu.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.