Sábado, 13 de Setembro de 2025
12°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 28ª sessão, 25ª ordinária, realizada no dia 8 de setembro de 2025

Por: Editoria Local Fonte: Câmara de Vereadores
13/09/2025 às 10h48
Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 28ª sessão, 25ª ordinária, realizada no dia 8 de setembro de 2025

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 28ª sessão, 25ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Projeto de Lei nº 066/2025, do Executivo: Altera dispositivos da Lei Municipal n° 5.075/2025, que criou o Programa Municipal de Ampliação e Disseminação da Cultura Tradicionalista Gaúcha no âmbito de Coronel Bicaco.

- Projeto de Lei nº 067/2025, do Executivo: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua para pagamento das despesas do mês de agosto/2025, e dá outras providências.

 

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 9 de setembro de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Premiação reforça a excelência da cultura organizacional do Sicredi e seu compromisso com o bem-estar dos colaboradores (Foto: Divulgação | Sicredi)
GPTW LATAM 2025 Há 8 horas

Sicredi é reconhecido como uma das Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina

Cerimônia de premiação foi realizada em Buenos Aires, na Argentina

 (Foto: Reprodução)
Capacitação Policial Há 4 dias

Polícia Civil realiza workshop sobre investigação de crimes cibernéticos

Evento reuniu equipes de Três Passos e Palmeira das Missões para aprimorar técnicas no combate à criminalidade digital.

 (Foto: Camila Schmidt / ASCOM - Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões / Reprodução)
Esfera Cível Há 4 dias

Justiça nega retorno de suplente à Câmara de Palmeira das Missões

Decisão judicial mantém suplente fora do cargo por ausência de direito líquido e certo
JALMO FORNARI Há 5 dias

Lavou bem lavadinho...

Brincadeiras com os focas da redação
Síntese Há 6 dias

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 27ª sessão, 24ª ordinária, realizada no dia 1 de setembro de 2025

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 28°
24° Sensação
2.28 km/h Vento
72% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h34 Nascer do sol
18h27 Pôr do sol
Domingo
26° 14°
Segunda
26° 16°
Terça
27° 14°
Quarta
31° 14°
Quinta
31° 17°
Últimas notícias
Rodada 7 Há 21 minutos

Inter bate o Grêmio e assume a liderança isolada do Gauchão Feminino
CAGED Há 24 minutos

Brasil abre 129,8 mil postos formais de trabalho em julho
Sinistro Há 26 minutos

Brigada Militar de Seberi prende suspeito de incêndio criminoso em residência
Direitos Humanos Há 1 hora

Corpo de brasileiro morto pela ditadura argentina é identificado
Esportes Há 2 horas

TV Brasil transmite, neste domingo, decisão do Brasileirão Feminino

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,516,38 -0,09%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6825 (12/09/25)
04
11
12
29
37
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3485 (12/09/25)
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
18
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias