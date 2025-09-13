Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 28ª sessão, 25ª ordinária, realizada no dia 8 de setembro de 2025

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 28ª sessão, 25ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Projeto de Lei nº 066/2025, do Executivo: Altera dispositivos da Lei Municipal n° 5.075/2025, que criou o Programa Municipal de Ampliação e Disseminação da Cultura Tradicionalista Gaúcha no âmbito de Coronel Bicaco.

- Projeto de Lei nº 067/2025, do Executivo: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua para pagamento das despesas do mês de agosto/2025, e dá outras providências.

Secretaria da Câmara Municipal, 9 de setembro de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

