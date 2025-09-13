Sicredi é reconhecido como uma das Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com presença nacional e mais de nove milhões de associados – acaba de conquistar um importante reconhecimento internacional: foi eleito uma das 25 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina em 2025, segundo o ranking GPTW LATAM (Great Place To Work®). A premiação – considerada uma das mais relevantes do mundo corporativo – reforça a excelência da cultura organizacional do Sicredi e seu compromisso com o bem-estar dos colaboradores.

Essa conquista marca a estreia da instituição na versão latino-americana da premiação, consolidando o destaque já obtido no GPTW Brasil 2024, quando o Sicredi ficou em primeiro lugar no ranking como a Melhor Empresa para Trabalhar na categoria Empresas Gigantes, com ênfase no pilar de Saúde Emocional.

A cerimônia de premiação foi realizada em Buenos Aires, na Argentina, reunindo organizações de toda a América Latina nas categorias Grande, Pequeno e Médio porte, e Multinacional. Ao todo, 200 empresas de mais de 30 países participaram desta edição do GPTW LATAM, incluindo Brasil, México, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, entre outros da América Latina e Caribe.

A diretora executiva de Pessoas e Cultura do Sicredi, Daniele Schmidt, juntamente com os gerentes de Pessoas e Cultura das centrais, esteve presente na cerimônia representando as mais de 48 mil pessoas colaboradoras da instituição. Ela destacou que o reconhecimento vai além de uma conquista institucional: é uma reafirmação dos valores que norteiam a cultura cooperativa.

— Ser reconhecido como uma das melhores empresas para trabalhar na América Latina é mais do que uma validação externa, é o reflexo direto do nosso propósito e valores, a nossa identidade viva em cada atitude e decisão. Esse resultado reforça nosso compromisso com a construção de um ambiente em que as pessoas se sintam acolhidas, engajadas e conectadas ao propósito. A expressiva adesão à pesquisa anual do GPTW nos oferece uma base sólida para promover melhorias contínuas na experiência da pessoa colaboradora, sempre com foco em bem-estar, desenvolvimento e entrega de valor à sociedade e aos nossos associados — destacou Daniele Schmidt.

