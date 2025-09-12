Sábado, 13 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MEC oferta 7,8 mil vagas de pós-graduação gratuita para professores

Inscrições já estão abertas; confira editais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/09/2025 às 16h03
MEC oferta 7,8 mil vagas de pós-graduação gratuita para professores
© Arquivo Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) estão ofertando 7,8 mil vagas de mestrado e doutorado gratuitas a docentes das redes públicas de educação básica. Do total de vagas, 7.584 são para mestrado e 228 vagas para doutorado, ambos na categoria profissional. Os cursos ofertam aulas presenciais e na modalidade híbrida.

A iniciativa é parte do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB). Os editais dos processos seletivos já foram publicados pela Capes e abrangem dez cursos de mestrado profissional e um de doutorado nas seguintes áreas: biologia; física; matemática; química; sociologia; filosofia; artes; letras; educação inclusiva; e história — este último também conta com vagas para o doutorado profissional. Confira os editais aqui .

Inscrições

Cada um dos programas de pós-graduação conta com prazos de inscrições distintos e os candidatos interessados devem consultar os editais individualmente. Para os mestrados em biologia, física, matemática e química, as inscrições se encerram neste mês. Já para o mestrado nos cursos de sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história, os prazos encerram em outubro. A inscrição na seleção do doutorado em história terminará em novembro. Apesar de os cursos serem gratuitos, alguns programas podem cobrar taxa de inscrição em seus processos seletivos.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Formação de professores

O programa tem o objetivo de fortalecer a formação continuada para o desenvolvimento profissional de docente de todo o país, oferecendo vagas em cursos de mestrado e doutorado profissionais, em diversas áreas do conhecimento. Os cursos são realizados por meio de uma rede nacional de universidades públicas com excelência reconhecida na área de formação de professores. A iniciativa também conta com a participação de instituições parceiras das sociedades científicas de diversas áreas, como a Sociedade Brasileira de Física (SBF) e a de Matemática (SBM).

O ProEB é uma das ações do programa Mais Professores para o Brasil , lançado pelo MEC, em janeiro de 2025, para valorizar os profissionais do magistério e qualificar os docentes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 6 horas

Inscrições para Olimpíada de Eficiência Energética já estão abertas

Prazo vai até o dia 30 de setembro

 (Foto: Mauricio Tonetto / Palácio Piraitni)
Incentivo Há 14 horas

Estado propõe 14° salário a escolas com bom desempenho no Ideb

Projeto protocolado na Assembleia prevê bônus para servidores e estímulos a alunos como forma de valorizar a educação e melhorar indicadores da rede estadual.
Educação Há 1 dia

Lula sanciona lei que cria Carteira Nacional do Professor

Documento dará descontos em hotéis e cartões de crédito

 © Arte/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Jovens avaliam que IA ajuda a reduzir o estresse no estudo

Dado é de pesquisa de plataforma de inteligência artificial

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Há 3 dias

PE: curso ensina a implementar Política de Atenção Psicossocial

Curso reúne 80 profissionais dos núcleos psicossociais das escolas

Tenente Portela, RS
12°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 25°
11° Sensação
2.31 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Domingo
27° 10°
Segunda
29° 15°
Terça
23° 16°
Quarta
26° 16°
Quinta
29° 14°
Últimas notícias
Economia Há 39 minutos

Acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA será assinado no dia 16
Tecnologia Há 3 horas

Nova fase da LUZA conecta engenharia e tecnologia ao futuro
Tecnologia Há 3 horas

Comissão Europeia Publica Decisão Preliminar de Adequação UE
Entretenimento Há 4 horas

Grupo Unità inaugura filial no Nordeste com Road Show exclusivo em Pernambuco
Economia Há 4 horas

Especialista explica aposentadoria por visão monocular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,04%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,370,35 -0,12%
Ibovespa
142,271,58 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6825 (12/09/25)
04
11
12
29
37
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3485 (12/09/25)
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
15
18
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2822 (12/09/25)
12
13
18
20
29
34
37
38
41
50
52
58
60
70
72
74
76
89
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2859 (12/09/25)
02
06
20
21
24
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias