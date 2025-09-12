Sexta, 12 de Setembro de 2025
Estado propõe 14° salário a escolas com bom desempenho no Ideb

Projeto protocolado na Assembleia prevê bônus para servidores e estímulos a alunos como forma de valorizar a educação e melhorar indicadores da rede estadual.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Correio do Povo
12/09/2025 às 10h29 Atualizada em 12/09/2025 às 10h40
Estado propõe 14° salário a escolas com bom desempenho no Ideb
(Foto: Mauricio Tonetto / Palácio Piraitni)

O governo do Estado protocolou, nesta quinta-feira, na Assembleia, o projeto de medidas que visam melhorar os índices da educação pública. Entre elas, o pagamento de um 14° salário para servidores escolares de instituições que atingirem bons níveis nos indicadores que são usados como base para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O texto está em regime de urgência, o que limita a tramitação, até a chegada ao plenário, a no máximo 30 dias. A proposta estabelece o “Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha” e incluí ainda incentivo aos estudantes.

O Executivo destacou no texto que os objetivos da iniciativa são contribuir para a valorização dos profissionais da educação, melhorar a qualidade do ensino e dos indicadores de proficiência da Rede Pública Estadual de Ensino e estimular a participação das unidades escolares da rede nas avaliações e colaboração mútua dos trabalhos. O projeto estabelece ainda que “todas as unidades escolares da Rede Pública Ensino ficam inscritas automaticamente no programa”.

Segundo o líder do governo, Frederico Antunes (PP), o texto deve ser votado às vésperas do dia do Professor, que é comemorado no dia 15 de outubro.

 

