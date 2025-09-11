Saúde em Obras: Estado entrega reforma e ampliação do Ambulatório de Ortopedia do Hospital Celso Ramos

Foto: Silviane Mannrich – Ascom SES

O Governo de Santa Catarina inaugurou, nesta quinta-feira, 11, as obras de modernização e ampliação do Ambulatório de Ortopedia do Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. O local recebeu melhorias estruturais que aumentam a capacidade de assistência, beneficiando os mais de 1,5 mil pacientes atendidos mensalmente.

A revitalização integra a série de investimentos do Estado na infraestrutura da saúde, que somam mais de R$ 5 milhões no HGCR. O espaço ganhou novo sistema elétrico e de rede, substituição de forros e luminárias, pintura, reparos em paredes e pisos, manutenção de esquadrias, além da instalação de novas pias e metais. O Setor de Ortopedia, que contava com quatro consultórios, passa agora a oferecer cinco salas, ampliando a oferta de consultas à população. O funcionamento do local se dará a partir da segunda-feira, 15.

“Desde 2023, o governador determinou a recuperação das estruturas encontradas totalmente deterioradas. Agora, estamos entregando esta área revitalizada e ampliada. Foram muitos esforços para garantir um ambiente adequado, porque esse espaço estava em más condições. É mais dignidade para quem trabalha e para quem recebe atendimento. Seguimos em obras, recuperando andar por andar neste hospital, que é referência estadual”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Hospital Celso Ramos oferece assistência especializada em ortopedia. Situado no segundo subsolo da unidade, o Ambulatório conta com equipe multiprofissional e estrutura moderna, garantindo excelência e cuidados adequados às necessidades de cada cidadão.

O setor disponibiliza uma gama de serviços voltados ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e lesões musculoesqueléticas, incluindo traumas, patologias degenerativas, deformidades congênitas e sequelas de acidentes.

“O Ambulatório de Ortopedia, hoje, concentra quase um terço dos nossos atendimentos ambulatoriais, ou seja, de consultório. Esta é uma ampla reforma, após ter servido temporariamente como local da Emergência e se encontrar bastante deteriorado. As melhorias garantem mais dignidade e comodidade tanto para os pacientes quanto para os profissionais”, salientou o diretor do hospital, Michel Faraco.

Foto: Reprodução/Secom SC

Melhorias em Infraestrutura

Recentemente, o Hospital Celso Ramos inaugurou a reforma do Alojamento dos Residentes e Plantonistas. O espaço passou por intervenções no piso, parte elétrica, climatização, rede hidrossanitária, pintura, forros, portas, louças e metais. Os trabalhos tiveram como objetivo oferecer melhores acomodações aos profissionais e residentes.

Com recursos do Estado, seguem em execução obras de infraestrutura na instituição. Entre as reformas estão a reestruturação da Unidade do Rim e Observação, a ampliação de leitos de UTI e a modernização dos quartos de internação.

Foto: Reprodução/Secom SC

