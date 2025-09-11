Sexta, 12 de Setembro de 2025
12°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo realiza Oficina de Apoio Estratégico em Saúde da População Negra da Macrorregião Metropolitana

Foi realizada nesta quinta-feira (11/9), no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Oficina de Apoio Estra...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/09/2025 às 17h46
Governo realiza Oficina de Apoio Estratégico em Saúde da População Negra da Macrorregião Metropolitana
Representantes de diversas instituições participaram da mesa de abertura -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Foi realizada nesta quinta-feira (11/9), no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Oficina de Apoio Estratégico em Saúde da População Negra da Macrorregião Metropolitana. Esse foi o primeiro de um ciclo de sete encontros que serão promovidos até 2 de outubro, em todas as macrorregiões de saúde do Estado, pelo governo, por meio de uma parceria entre a Secretaria da Saúde (SES), o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz. O objetivo é fortalecer a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra no Rio Grande do Sul.

A programação inclui apresentação de indicadores regionais. Também haverá troca de experiências entre gestores, profissionais da atenção primária, integrantes da rede de saúde e lideranças sociais, além de representantes de conselhos municipais de saúde, do movimento negro e de comunidades quilombolas.

A diretora-adjunta do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde da SES, Carolina de Drügg considerou o momento como muito oportuno para que a discussão seja feita, pois a pasta está iniciando a construção do novo Plano Estadual de Saúde. “Que possamos reconhecer os desafios para superar o racismo institucional que realmente atravessa as nossas vivências. Que possamos também reconhecer as nossas potencialidades. Mas, sobretudo, que possamos sair daqui engajados e engajadas nas nossas responsabilidades”, frisou.

Abertura do evento contou com apresentação musical de Pâmela Amaro Legenda da -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Abertura do evento contou com apresentação musical de Pâmela Amaro Legenda da -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A coordenadora nacional da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra da Secretaria Nacional de Atenção Primária do Ministério da Saúde, Rose dos Santos explicou que o projeto abrange a realização de oficinas em todo o Brasil, com a finalidade de reconhecer a população negra de todos os lugares, no maior número de municípios. Na opinião dela, é importante que se possa garantir a implementação da política em todos os níveis.

Os encontros serão espaços de escuta qualificada e de construção coletiva de propostas. “O objetivo com as oficinas é olhar para os nossos indicadores e efetivar as ações necessárias para o enfrentamento ao racismo institucional e para a promoção da equidade em saúde”, afirmou a técnica da Política de Saúde da População Negra e Quilombola da SES, Francyne da Silva.

O ciclo de oficinas conta com o apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra e de instituições de ensino superior. Estima-se a presença de 150 a 200 participantes em cada uma das oficinas, com participação de pelo menos um representante dos usuários ou de movimentos sociais por município, além de gestores e técnicos.

Saúde da população negra no RS

Segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Rio Grande do Sul possui mais de 2,3 milhões de pessoas negras (pretas e pardas), o que representa 21,2% da população. Apesar da relevância demográfica e cultural, expressa nessa forte presença, que inclui tradições, quilombos urbanos e comunidades quilombolas, a população negra enfrenta condições socioeconômicas e sanitárias desafiadoras no Estado.

Os dados apontam dificuldades de acesso e desigualdade na utilização dos serviços, além de taxas maiores de morbimortalidade, resultado do racismo institucional e estrutural. As oficinas respondem a esse desafio, qualificando gestores, profissionais e movimentos sociais para a construção de políticas públicas equânimes e antirracistas.

Calendário das próximas oficinas

  • 16/9 – Macrorregião Vales, em Santa Cruz do Sul
  • 18/9 – Macrorregião Serra, em Canela
  • 23/9 – Macrorregião Sul, em Rio Grande
  • 25/9 – Macrorregião Centro-Oeste, em Santa Maria
  • 30/9 – Macrorregião Norte, em Passo Fundo
  • 2/10 – Macrorregião Missioneira, em Ijuí

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 horas

Mulheres paratletas que têm amputação podem participar de pesquisa de saúde da Udesc Cefid

Foto: DivulgaçãoO Laboratório de Biomecânica do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 10 horas

Saúde em Obras: Estado entrega reforma e ampliação do Ambulatório de Ortopedia do Hospital Celso Ramos

Foto: Silviane Mannrich – Ascom SESO Governo de Santa Catarina inaugurou, nesta quinta-feira, 11, as obras de modernização e ampliação do Ambulatór...

 Atendimentos na unidade beneficiaram 4,7 milhões de pessoas -Foto: Divulgação SES
Saúde Há 11 horas

Em parceria com o Estado, Hospital de Parobé se torna quarta instituição do SUS que mais realizou cirurgias ortopédicas no RS

Com 869 procedimentos, o Hospital São Francisco de Assis, de Parobé, foi a quarta instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado que mais re...

 Secretária Arita ressaltou importância dos hospitais de pequeno porte para a população -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 11 horas

Governo assina portaria e convênio do Programa Avançar Mais na Saúde para dois hospitais de pequeno porte

Em ato realizado nesta quinta-feira (11/9), a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou uma portaria do Programa Avançar na Saúde que viabilizar...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 13 horas

Governo institui dias de prevenção ao suicídio e à automutilação

Lei estabelece campanha Setembro Amarelo anual para ações de saúde

Tenente Portela, RS
14°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 25°
14° Sensação
2.7 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h36 Nascer do sol
18h26 Pôr do sol
Sábado
27° 10°
Domingo
29° 15°
Segunda
23° 16°
Terça
26° 16°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Justiça Há 5 horas

Defesa de Bolsonaro diz que penas foram excessivas e vai recorrer
Sistema prisional Há 5 horas

SSPS e Polícia Penal promovem primeiro encontro estadual de enfrentamento ao racismo no sistema prisional gaúcho
Justiça Há 5 horas

Barroso diz que julgamento encerra "ciclo do atraso" no Brasil
Internacional Há 5 horas

Boric e Petro se manifestam após condenação de Bolsonaro
Justiça Há 7 horas

Bolsonaro e aliados ficarão inelegíveis por oito anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,08%
Euro
R$ 6,33 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 658,132,74 +0,64%
Ibovespa
143,150,84 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2913 (11/09/25)
17
21
34
52
55
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6824 (11/09/25)
01
12
29
70
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3484 (11/09/25)
01
03
04
05
07
08
09
11
13
14
15
17
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2821 (10/09/25)
08
16
17
19
23
25
30
36
40
44
48
51
64
66
77
83
88
94
95
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2858 (10/09/25)
07
08
10
12
29
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias