Santa Catarina aprimora o tratamento de doenças crônicas com adesão ao Proadi-SUS

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES) adere ao projeto “Manejo Clínico de Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial e Cuidado Integral ao Pré-Natal na Atenção Primária à Saúde (APS)”. A iniciativa é uma parceria com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS). O objetivo é qualificar o atendimento de condições crônicas, fortalecendo a Rede de Atenção à Saúde em todo o estado.

A ação foi viabilizada pela Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DAPS) e está alinhada à implementação da Linha de Cuidado de Condições Crônicas, aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Será executada pelos Hospitais Albert Einstein e Moinhos de Vento.

“As condições crônicas não transmissíveis representam um dos maiores desafios de saúde pública e são responsáveis por mais de 70% das mortes no país. Em Santa Catarina, essa nova parceria busca fortalecer a implementação da Linha de Cuidado em Condições Crônicas em todas as regiões de saúde do estado, garantindo uma atenção mais integral e coordenada”, explica a Dra. Priscila Romanoski, responsável técnica da Gerência de Atenção, Promoção e Prevenção à Saúde da DAPS/SES.

Atualmente, 47% das regiões de saúde catarinenses já estão em processo de implementação da Linha de Cuidado, sendo elas: Foz do Rio Itajaí, Oeste, Extremo Oeste, Xanxerê, Vale do Itapocu, Nordeste, Serra Catarinense e Laguna. As demais regionais estão em processo e com o novo projeto, a expectativa é que 100% das regiões passem a adotar essa estratégia fundamental.

Qualificação profissional

Com duração prevista até 2026, a iniciativa prevê a capacitação de aproximadamente 4,2 mil profissionais de saúde no estado. O Hospital Albert Einstein será responsável pela coordenação das ações na macrorregião do Meio Oeste. O Hospital Moinhos de Vento atuará nas macrorregiões do Vale do Rio Itajaí, Grande Oeste, Planalto Norte e Nordeste, Grande Florianópolis e Sul.

A qualificação profissional é um dos pilares do projeto, que inclui a formação de multiplicadores regionais para garantir a sustentabilidade e a expansão das ações. Entre os objetivos centrais, destacam-se:

Qualificação do manejo clínico de hipertensão, diabetes e pré-natal;

Fortalecimento da APS como coordenadora do cuidado;

Estruturação de Linhas de Cuidado baseadas no Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC);

Integração dos pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

As regiões de saúde da Serra e da Foz do Rio Itajaí estão contempladas no PlanificaSUS e em processo de implementação das Linhas de Cuidado de Condições Crônicas e da Pessoa Idosa, com apoio da equipe técnica da SES. A planificação é uma estratégia de educação permanente que busca consolidar a operacionalização plena da Rede de Atenção à Saúde (RAS), por meio da implantação metodológica da Planificação da Atenção à Saúde (PAS).

Inscrições abertas

Profissionais da saúde da macrorregião Meio Oeste interessados em participar da capacitação oferecida pelo Hospital Albert Einstein, podem se inscrever até o dia 12 de setembro, no link https://forms.gle/L23GA7ynQzyQtH9GA.

Confira o edital: https://hospitais.proadi-sus.org.br/editais/009.2025.19.08.2025

Em breve, novas turmas serão abertas pelo Hospital Moinhos de Vento. Fique atento ao portal do hospital, por este link https://hospitais.proadi-sus.org.br/editais.

