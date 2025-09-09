Quarta, 10 de Setembro de 2025
Polícia Civil realiza workshop sobre investigação de crimes cibernéticos

Evento reuniu equipes de Três Passos e Palmeira das Missões para aprimorar técnicas no combate à criminalidade digital.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Polícia Civil
09/09/2025 às 19h14
(Foto: Reprodução)

A Polícia Civil, por meio da 22ª Delegacia de Polícia Regional (DPRI) de Três Passos, promoveu nesta terça-feira (09) a 8ª edição do Workshop Investigação Policial. O evento foi ministrado por policiais civis da 14ª DPRI, de Palmeira das Missões, e teve como foco a qualificação das equipes para o uso de novas ferramentas voltadas à investigação de crimes cibernéticos.

O treinamento ocorreu na sede da 22ª DPRI, estiveram presentes as diretoras das delegacias regionais de Três Passos e Palmeira das Missões, reforçando a importância da integração entre as unidades da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade digital.

Segundo os organizadores, a iniciativa busca fortalecer a capacidade investigativa das equipes diante do crescimento dos delitos cometidos em ambientes virtuais.

 

(Foto: Camila Schmidt / ASCOM - Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões / Reprodução)
Quinta
23° 11°
Sexta
22° 11°
Sábado
25° 10°
Domingo
28° 14°
Segunda
22° 15°
