Polícia Civil realiza workshop sobre investigação de crimes cibernéticos

A Polícia Civil, por meio da 22ª Delegacia de Polícia Regional (DPRI) de Três Passos, promoveu nesta terça-feira (09) a 8ª edição do Workshop Investigação Policial. O evento foi ministrado por policiais civis da 14ª DPRI, de Palmeira das Missões, e teve como foco a qualificação das equipes para o uso de novas ferramentas voltadas à investigação de crimes cibernéticos.

O treinamento ocorreu na sede da 22ª DPRI, estiveram presentes as diretoras das delegacias regionais de Três Passos e Palmeira das Missões, reforçando a importância da integração entre as unidades da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade digital.

Segundo os organizadores, a iniciativa busca fortalecer a capacidade investigativa das equipes diante do crescimento dos delitos cometidos em ambientes virtuais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp