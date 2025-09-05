Sexta, 05 de Setembro de 2025
Últimas notícias
Editorias
Blogs & Colunas
Vídeos
Galerias
Páginas
Enquetes
Fale conosco
7
°C
13
°C
Tenente Portela, RS
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Jornal Província
Polícia l Trânsito
Cidades
Especiais
Geral
Esportes
Brasil
Desenvolvimento
Câmara
Câmara
Trânsito
Câmara
Trânsito
Economia
Câmara
Planejamento
Esportes
Direitos Humanos
Geral
Jornal Província
Sistema prisional
Obras
Publicidade
Edição 1495 - 05 de Setembro de 2025
Confira a edição dessa semana
Por:
Jonas Martins
Fonte:
Jornal Província
05/09/2025 às 07h45
Atualizada em 05/09/2025 às 07h51
Ler edição
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornal Província
Há 1 semana
Edição 1494 - 29 de Agosto de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 2 semanas
Edição 1493 - 22 de Agosto de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 3 semanas
Edição 1492 - 15 de Agosto de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 4 semanas
Edição 1491 - 08 de Agosto de 2025
Confira a edição dessa semana
Jornal Província
Há 1 mês
Edição 1490 - 30 de Julho de 2025
Confira a edição dessa semana
Tenente Portela, RS
10°
Tempo nublado
Mín.
7°
Máx.
13°
10°
Sensação
3.31
km/h
Vento
95%
Umidade
100%
(10.17mm)
Chance chuva
06h44
Nascer do sol
18h23
Pôr do sol
Sábado
18°
4°
Domingo
19°
10°
Segunda
22°
13°
Terça
21°
13°
Quarta
25°
10°
Últimas notícias
Câmara
Há 3 minutos
Comissão aprova projeto que eleva a pena por fraude em concorrência pública
Câmara
Há 3 minutos
Comissão da Câmara debate a criação de uma lei geral para a Polícia Penal
Câmara
Há 3 minutos
Comissão debate impactos de aterro sanitário em área de proteção do rio Descoberto
Câmara
Há 3 minutos
Comissão aprova crédito específico para agricultura familiar e incentivo para jovem permanecer no campo
Câmara
Há 3 minutos
CPMI do INSS ouve o ex-ministro da Previdência Carlos Lupi na próxima segunda-feira
Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Uma história de amor
Coluna do Zaca
Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42
-0,50%
Euro
R$ 6,35
+0,17%
Peso Argentino
R$ 0,00
+0,00%
Bitcoin
R$ 634,465,53
+0,04%
Ibovespa
142,361,56 pts
0.97%
Mega-Sena
Concurso 2910 (04/09/25)
03
04
11
15
28
29
Ver detalhes
Quina
Concurso 6818 (04/09/25)
06
13
36
53
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3479 (26/08/25)
01
05
06
08
09
10
12
13
15
16
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2818 (03/09/25)
03
04
08
15
30
31
32
34
52
53
55
57
58
62
71
72
79
86
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2855 (03/09/25)
09
15
18
19
30
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Votar
Publicidade
Editorias
Agricultura
Assistência Social
Brasil
Câmara dos Deputados
Cidades
Cultura
Direitos Humanos
Economia
Educação
Eleições 2024
Ver todas
Blogs e colunas
Artigos
Coluna do Zaca
Jalmo Fornari
Nilton Kasctin
Pavilhão Farroupilha
Percival Puggina
Ver todos
Links
Enquetes
Fale conosco
Galerias
Últimas notícias
Vídeos
Ouça Ao Vivo
Estúdio Ao Vivo
Ver todos
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados