Cavalgada da chama crioula chega a Humaitá; centelha é guardada na casa do homenageado

Grupo de cavaleiros desfilou pelo centro da cidade, foi recepcionado na prefeitura e levou a chama crioula até a propriedade do tradicionalista Hélio Schuster. Cerimônia de acendimento regional ocorre nesta sexta-feira (5)

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
04/09/2025 às 20h12 Atualizada em 04/09/2025 às 20h27
(Foto: Thomás Silvestre / Rádio Alto Uruguai)

A chama crioula já se encontra no município de Humaitá. O grupo de cavaleiros desfilou pelo centro da cidade por volta das 08h45min desta quinta-feira (4). Eles foram acompanhados pelos veículos da equipe de apoio que estiveram juntos na jornada de 506 km durante os últimos 20 dias. O acendimento da chama crioula estadual ocorreu no dia 16 de agosto em Caxias do Sul.

A cavalgada fez parada em frente ao auditório municipal Beno Diesel, onde o vice-prefeito Delcio Gilmar Seibel e equipe de secretários e servidores recepcionou e deu boas-vindas à comitiva. Em seguida, eles seguiram até a propriedade do tradicionalista Hélio Schuster, homenageado deste ano, onde a centelha fica guardada até esta sexta-feira (5).

No local, os cavaleiros presentearam o sr. Hélio com um uma espécie de candeeiro personalizado, no qual ficou registrada a homenagem ao tradicionalista. Na propriedade do homenageado ocorrerá a geração da chama crioula da 20ª Região Tradicionalista (RT) nesta sexta-feira, a partir das 17h. Em seguida, será feita a fusão com a centelha da chama gerada em Caxias do Sul.

(Foto: Thomás Silvestre / Rádio Alto Uruguai)

A propriedade fica próxima ao Parque de Rodeios Alfredo Arthur Schuster, onde o cerimonial prossegue com homenagens da 20ª RT. A programação contempla apresentações das internadas artísticas do CTG Epopéia Farroupilha e fandango, com entrada gratuita, animado por Marcelo Teixeira e Grupo.

A solenidade celebra ainda o aniversário de 40 anos do CTG Epopéia Farroupilha, além de dar continuidade às comemorações pelo cinquentenário da 20ª RT. No sábado (6), pela manhã, será distribuída a chama crioula para cavaleiros representando CTGs de toda a região.

São esperados, em Humaitá, em torno de 700 cavaleiros. Eles partirão em cavalgadas rumo às suas respectivas cidades onde devem chegar até a abertura da Semana Farroupilha.

Comitiva da região percorre mais de 500 km

A comitiva da 20ª RT – que trouxe a chama crioula de Caxias do Sul – contou, ao todo, com 23 pessoas, sendo 14 cavaleiros e os demais na equipe de apoio. Além de Humaitá, participaram da cavalgada representantes de CTGs de Três Passos, Tenente Portela, Boa Vista do Buricá e Vista Gaúcha.

Representaram o CTG Epopéia Farroupilha, além do patrão Eugênio Geraldo Batista, os campeiros Ary Werner, Ramiro Rodrigues de Almeida e Ademir Baumgarten.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
JALMO FORNARI Há 2 dias

Uma história de amor

A Novena da Imagem e o Amor que Durou 60 Anos
Síntese Há 5 dias

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 26ª sessão, 23ª ordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2025
Jalmo Fornari Há 6 dias

Menos Téte!

Um expressão que caiu no gosto da comunidade

 (Foto: Reprodução)
Educação Inclusiva Há 1 semana

Escola Recanto da Alegria é credenciada para novas etapas de ensino em Tenente Portela

Deliberação do Estado autoriza funcionamento dos cursos e aprova Regimento Escolar da instituição.
Jalmo Fornari Há 1 semana

“Chá” fui “chinelão” como vocês!!!

Histórias de nossos políticos de outrora

