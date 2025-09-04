Cavalgada da chama crioula chega a Humaitá; centelha é guardada na casa do homenageado

A chama crioula já se encontra no município de Humaitá. O grupo de cavaleiros desfilou pelo centro da cidade por volta das 08h45min desta quinta-feira (4). Eles foram acompanhados pelos veículos da equipe de apoio que estiveram juntos na jornada de 506 km durante os últimos 20 dias. O acendimento da chama crioula estadual ocorreu no dia 16 de agosto em Caxias do Sul.

A cavalgada fez parada em frente ao auditório municipal Beno Diesel, onde o vice-prefeito Delcio Gilmar Seibel e equipe de secretários e servidores recepcionou e deu boas-vindas à comitiva. Em seguida, eles seguiram até a propriedade do tradicionalista Hélio Schuster, homenageado deste ano, onde a centelha fica guardada até esta sexta-feira (5).

No local, os cavaleiros presentearam o sr. Hélio com um uma espécie de candeeiro personalizado, no qual ficou registrada a homenagem ao tradicionalista. Na propriedade do homenageado ocorrerá a geração da chama crioula da 20ª Região Tradicionalista (RT) nesta sexta-feira, a partir das 17h. Em seguida, será feita a fusão com a centelha da chama gerada em Caxias do Sul.

(Foto: Thomás Silvestre / Rádio Alto Uruguai)

A propriedade fica próxima ao Parque de Rodeios Alfredo Arthur Schuster, onde o cerimonial prossegue com homenagens da 20ª RT. A programação contempla apresentações das internadas artísticas do CTG Epopéia Farroupilha e fandango, com entrada gratuita, animado por Marcelo Teixeira e Grupo.

A solenidade celebra ainda o aniversário de 40 anos do CTG Epopéia Farroupilha, além de dar continuidade às comemorações pelo cinquentenário da 20ª RT. No sábado (6), pela manhã, será distribuída a chama crioula para cavaleiros representando CTGs de toda a região.

São esperados, em Humaitá, em torno de 700 cavaleiros. Eles partirão em cavalgadas rumo às suas respectivas cidades onde devem chegar até a abertura da Semana Farroupilha.

Comitiva da região percorre mais de 500 km

A comitiva da 20ª RT – que trouxe a chama crioula de Caxias do Sul – contou, ao todo, com 23 pessoas, sendo 14 cavaleiros e os demais na equipe de apoio. Além de Humaitá, participaram da cavalgada representantes de CTGs de Três Passos, Tenente Portela, Boa Vista do Buricá e Vista Gaúcha.

Representaram o CTG Epopéia Farroupilha, além do patrão Eugênio Geraldo Batista, os campeiros Ary Werner, Ramiro Rodrigues de Almeida e Ademir Baumgarten.